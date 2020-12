KE wszczęła wobec Polski procedurę o naruszenie unijnego prawa

Zdaniem komisarza UE ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa sytuacja sądownictwa w Polsce wciąż się pogarsza, w związku z czym niezbędne jest podjęcie kolejnych działań. Komisja Europejska przekazała informację o wszczęciu dodatkowej procedury wobec Polski o naruszenie prawa UE, która także dotyczy Izby Dyscyplinarnej SN. „Komisja podejmuje działania następcze w związku z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów. Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego” - napisano w komunikacie. KE zaznaczyła, że „jest to nowy krok w toczącej się procedurze, która została zapoczątkowana w kwietniu tego roku”.

Według Komisji Europejskiej Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana - na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów. „Dotyczy to spraw takich, jak uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku” - podkreślono w komunikacie.

Rzecznik KE: Obecnie toczą się dwie procedury o naruszenie prawa przeciwko Polsce

Rzecznik KE Christian Wigand przekazał, że obecnie toczą się dwie procedury o naruszenie prawa przeciwko Polsce. Jedna związana jest z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sprawa ta została uruchomiona przez KE w 2019 r., a obecnie zajmuje się nią TSUE, który zdecydował w ramach środków tymczasowych o zawieszeniu działania izby. Druga odnosi się do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Czwartkowa decyzja KE rozszerza właśnie te procedurę.

Czytaj też:

RMF FM: KE przygotowuje zastępczy koronafundusz dla 25 krajów. Bez Polski i Węgier