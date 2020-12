Jaki majątek ma prezes PiS? Nowe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

Z oświadczenia prezesa Prawa i Sprawiedliwości wynika, że posiada ok. 129 tys. zł. oszczędności oraz jednocześnie zaciągnięty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka kredyt na 100 tys. Kredyt, jak wynika z wcześniejszych oświadczeń majątkowych, został przed laty zaciągnięty na "opiekę nad chorą mamą i koszty związane z jej upamiętnieniem". Jarosław Kaczyński wykazał, że jego stan posiadania zwiększył się o 25 tys. względem poprzedniego oświadczenia. Ponadto, wicepremier jest właścicielem 1/3 domu o powierzchni ok. 150 m 2, który znajduje się na warszawskim Żoliborzu. W obecnym oświadczeniu szef PiS nie wspomniał o wartości domu. W poprzednich przypadkach deklarował, że jest to 1,5 mln zł. W dokumencie nie ma informacji na temat wynagrodzenia, jakie Kaczyński pobierał jako poseł.

Kaczyński nie ma samochodu ani innych cennych ruchomości

Prezes PiS oświadczył także, że nie jest udziałowcem w żadnych spółkach i nie prowadzi własnego biznesu. Nie posiada również ruchomości o wartości wyższej niż 10 tysięcy złotych, np. samochodu. W dokumencie wspomniał, że pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Jak napisał – fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest właścicielem dwóch spółek prawa handlowego tj. spółki Srebrna i Srebrna Media. "Funkcja przewodniczącego jest honorowa" – podkreślił Kaczyński.

