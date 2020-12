Spór w „Kropce nad i”. Szynkowski vel Sęk uspokajał Kamińskiego. Ten chce kupić mu globus

Monika Olejnik zapytała swoich gości o opinię na temat polskiego weta dotyczącego budżetu UE. Przypomnijmy, nasz kraj oraz Węgry nie zgadzają się na powiązanie funduszy europejskich z praworządnością. – Trzeba zrobić wszystko, żeby doprowadzić do porozumienia – podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk.

Michał Kamiński: To granie przyszłością kraju

Wiceszef MSZ przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy już dwa lata temu zaznaczał, iż „mechanizm warunkowości jest nie do zaakceptowania” . – Jeżeli nie będzie rezygnacji z tych propozycji to będziemy zmuszeni nie zgodzić się i zawetować wieloletnie ramy finansowe. Wciąż jednak mamy nadzieję na rozsądek i kompromis w tej sprawie – dodawał.

Michał Kamiński powiedział z kolei, że „krajom unijnym zdarzało się różne rzeczy wetować, jeżeli były niezgodne z subiektywnie pojmowanym przez nie interesem” . Przypomniał również o udziale Mateusza Morawieckiego w negocjacjach nad budżetem, które zakończyły się sukcesem. – Rzeczą niesłychaną jest, że rząd reprezentujący interesy kraju suwerenną decyzją z tych interesów rezygnuje. Rezygnacja z tych pieniędzy jest graniem przyszłością kraju. Jest wykolejaniem historii Polski – ocenił.

Czarnek o UE i Związku Radzieckim. Kamiński komentuje

Podczas programu przypomniano także wypowiedź Przemysława Czarnka, który mówił o „kulminacyjnym momencie cywilizacji śmierci” i dodawał, że w Europie doszliśmy do poziomu „gorszego niż Związek Radziecki i komunizm”. – Ponieważ to są słowa członka rządu, to te słowa docierają do tych ludzi, których chcecie teraz prosić, żeby z wami zawierali kompromis – stwierdził Kamiński kierując swoje słowa do Szynkowskiego vel Sęka.

Wicemarszałek Senatu zauważył, że unijni politycy wiedzą, iż „Związek Radziecki to była Kołyma, to był Katyń, to były wywózki całych narodów, prześladowania religijne” . Zdaniem polityka Czarnek jako minister edukacji uczy dzieci, o tym „jaki zły był Związek Radziecki i jednocześnie ten sam Związek jest i tak lepszy niż Polska, w której żyją” .

Na odpowiedź wiceszefa MSZ nie trzeba było długo czekać. – Proszę się tak nie emocjonować. Warto nie wyjmować jednego zdania z wypowiedzi tylko patrzeć na nią w pełnym kontekście – powiedział Szynkowski vel Sęk. Minister wcześniej przyznał, że jego zdaniem UE nie jest gorsza niż Związek Radziecki, natomiast „dostrzega mankamenty w funkcjonowaniu Unii” .

Joe Biden wygrał wybory. Co z gratulacjami od prezydenta?

Kamiński podczas programu powiedział również, że Polska jest jedynym krajem w UE, który nie uznał zwycięstwa Joe Bidena. – Wy przeciwko całej Europie tkwicie na stanowiskach, na których nawet republikanie w USA nie tkwią, bo oni zaczynają przyznawać, że Trump przegrał wybory – stwierdził.

W odpowiedzi wiceszef MSZ zauważył, że podobnie jak po wyborach prezydenckich w Mołdawii, również w tym przypadku Andrzej Duda pogratulował Bidenowi kampanii prezydenckiej. Kamiński ripostował, że o ile polski prezydent pogratulował kampanii, to nie pogratulował samego zwycięstwa w wyborach. – Ja panu ministrowi kupię globus i jak pan dostanie ten globus to zobaczy pan może w bezgranicznym zdziwieniu, że jest różnica między Stanami Zjednoczonymi a Mołdawią – powiedział do swojego rozmówcy.

