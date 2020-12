Wiceminister sprawiedliwości zawiadomił prokuraturę ws. koszulki. „Wulgarny przykład chrystianofobii”

„Kolejny skandaliczny, przekraczający wszelkie normy i granice wulgarny przykład chrystianofobii i obrazy uczuć religijnych. Co więcej: ktoś zarabia niespełna 90 zł na tak wulgarnym i nieetycznym przedsięwzięciu” - napisał na swoim profilu na Facebooku Marcin Romanowski. Wiceminister sprawiedliwości dołączył do wpisu zdjęcie koszulki, którą można kupić w jednym ze sklepów internetowych. „Właśnie do tak obrazoburczych i wulgarnych konsekwencji prowadzą lewackie ataki na Kościół, polską tradycję i kulturę oraz elementarne wartości. Każdy, kto chce aby Polska była częścią cywilizacji łacińskiej, mającej zakorzenienie w klasycznej filozofii, opartej na fundamentach prawa rzymskiego i chrześcijańskich wartościach, a nie prymitywnym lewackim nihilizmie powinien się temu przeciwstawić” - stwierdził polityk dodając, że złożył już w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.



Miłoszewski zachęca do zakupu opłatka z błyskawicą

Marcin Romanowski nawiązał w swoim wpisie do posta Zygmunta Miłoszewskiego. Literat zachęcał za pośrednictwem mediów społecznościowych do zakupu wigilijnego opłatka z czerwoną błyskawicą, symbolem Strajku Kobiet. Pisarz poinformował, że będzie można go kupić w Cafe Kulturalna w Warszawie, a cały zysk ze sprzedaży zostanie przekazany na działalność Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

instagram

Pod wpisem literata pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. „To jest jakiś niesmaczny żart, świętowanie narodzin Chrystusa, Boga, który walczył o każde życie, opłatkiem ze znakiem walki o zabijanie dzieci”; „obrzydliwość; skoro tak walczycie z Kościołem to po co wam jego tradycja?”; „nie wierzę w to, co widzę...brak słów”; „słabe i głupie, są pewne gesty, które pukają w dno od spodu”; „jestem jak najbardziej za Strajkiem Kobiet, ale to jest niesmaczne” - pisali internauci.

