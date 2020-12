Niespodziewany skutek weta do budżetu UE. To koniec programu Erasmus+?

Nadal trwają negocjacje pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w sprawie kształtu budżetu oraz mechanizmu wiążącego wypłatę funduszy z przestrzeganiem zasad praworządności. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się Polska i Węgry, które blokują cały nowy pakiet budżetowy, na który składa się nie tylko budżet na lata 2021-2027 (blisko 11 bilionów euro), ale również wynoszący 750 mld euro Fundusz Odbudowy, który ma złagodzić skutki pandemii koronawirusa.

Jeśli takie rozwiązanie wejdzie w życie, Polska w ciągu 3 lat może stracić 64 miliardy euro tylko na Funduszu Odbudowy, a także blisko 4 mld euro (brak uchwalenia budżetu oznacza, że nie zostaną przyjęte nowe źródła finansowania projektów, stąd cięcia). W takim wypadku przez prowizorium budżetowe nie będą funkcjonować unijne programy m.in. EU4 Health, Horizon Europe, Just Transition Fund, Border Managment Fund, Creative Europe, Life+ oraz Erasmus+.

Budka: Polscy studenci mogą zostać pozbawieni wielkiego narzędzia

Brak finansowania tego ostatniego programu uderzy w polskich studentów. - Polscy studenci mogą zostać pozbawieni wielkiego narzędzia, które pozwala im poznawać Europę, pozwala wymieniać im wiedzę z kolegami i koleżankami z innych krajów - mówił lider PO Borys Budka. - Erasmus to okno na świat dla polskiej młodzieży. A PiS chce to okno zamknąć przed nią szczelnie. W imię obrony swojej bezkarności" – dodawał senator Bogdan Klich.

Erasmus+ - co to jest?

Erasmus+ to program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący m.in. szkolnictwo wyższe. Ma on na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE. Program umożliwia także odbywanie praktyk zawodowych w innych krajach członkowskich UE oraz państwach stowarzyszonych takich jak Norwegia, Turcja czy Wielka Brytania. W latach 2014-2020 z programu skorzystało ponad 4 miliony osób w tym blisko 2 mln studentów i 800 tys. wykładowców i nauczycieli.

