„Niezłe z pana ziółko”. Lech Wałęsa opublikował „zdjęcie” ze Snoop Doggiem

„Wspomnienie, bywało” – napisał krótko Lech Wałęsa na Facebooku, a do postu dołączył fotomontaż, na którym obok byłego prezydenta znajduje się amerykański raper Snoop Dogg.

Lech Wałęsa publikuje fotomontaż. Internauci komentują

Tak jak można było przypuszczać, post Lecha Wałęsy wzbudził ogromne zainteresowanie wśród internautów. Do chwili publikacji tekstu wpis byłego prezydenta zdobył ponad 18 tys. reakcji. Zamieszczono pod nim 1,5 tys. komentarzy, a ponad 2,5 tys. użytkownika Facebooka zdecydowało się omawiany wpis udostępnić. „Niezłe z Pana ziółko, panie prezydencie”, „I od razu piątek jest lepszy, Panie Prezydencie”, „Tak zaczęło się polskie reggae” – komentują rozbawieni internauci.

Odnieść się do sytuacji postanowił także Mirosław Szczerba. „Wielu internautów pyta się, czy zdjęcie p. Prezydenta Lecha Wałęsy ze Snoop Doggiem to fotomontaż? Z całą pewnością p. Prezydent lubi dobrą muzykę, co pokazał również dziś na Facebooku, a taką jest niewątpliwie muzyka Snoop Dogga” – napisał. Szczerba opublikował także oryginalne zdjęcie, na którym w wyniku przeróbki pojawił się amerykański raper.

