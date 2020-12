Strajk Kobiet zapowiada następne protesty. „Kolejny tydzień będzie gorący”

W dniach 7-11 grudnia planowany jest Ogólnopolski Strajk Edukacyjny. Na razie przybierze formę ostrzegawczą. – Przez cały tydzień zachęcamy do brania udziału w akcjach społecznych. Proponujemy oddawanie krwi, szpiku, pomoc gastronomii, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Proponujemy spacer do lasu, w czasie którego możemy zebrać śmieci, kiedy je zauważymy. Róbmy tyle dobrego, ile możemy w tym tygodniu – apelował przedstawiciel inicjatywy "Stop demontażowi edukacji". W środę 9 grudnia aktywiści planują Strajk Generalny. – Zachęcamy wszystkich, zarówno z uczelni wyższych, jak i ze szkół, do niebrania tego dnia udziału w zajęciach dydaktycznych. Zachęcamy do włączenia się do tego wykładowców, nauczycieli. Zachęcamy do udostępniania zdjęć z kartką "MEN Czarnek" i wytłumaczeniem, dlaczego Czarnek nie powinien być ministrem edukacji – tłumaczył.

Również w środę 9 grudnia planowany jest kolejny protest organizowany przez Strajk Kobiet. – Wydarzenie centralne rozpocznie się o godz. 17. Będzie to spacer, który zacznie się pod kancelarią premiera, bo to premier pojedzie na szczyt Rady Europejskiej i tam będzie podejmował za nas decyzje. Trasa przemarszu zostanie podana wkrótce. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje wokół tego duży strach, biorąc pod uwagę wydarzenia w ostatnim czasie. My też się boimy, ale jeszcze bardziej boimy się konsekwencji tego, co może się wydarzyć na szczycie Rady Europejskiej – tłumaczyła jedna z działaczek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

„Dla klimatu, dla równości i dla praw człowieka”

Strajki zapowiadają także aktywiści z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. – Od dwóch lat próbujemy skontaktować się z politykami, wysyłamy petycje i apele, na które nikt nie odpowiada. Jesteśmy zbywani, bo jesteśmy młodzieżą. A my nie chcemy być ignorowani. Nie chcemy, żeby o naszej przyszłości decydowali panowie w garniturach – mówiła Agnieszka Kula. Reprezentujący tę samą organizację Jakub Kwiatkowski dodał, że młodzież nie pozwoli odebrać sobie przyszłości. Zapowiedział, że w środę 9 grudnia młodzi ludzie będą wychodzić na "spacery" w Polsce i Europie. – Dla klimatu, dla równości i dla praw człowieka – podkreślił.

Strajk Kobiet zapowiada blokadę Warszawy

Dwa dni wcześniej Strajk Kobiet planuje blokadę Warszawy. – W poniedziałek 7 grudnia planujemy szereg akcji flash mob. Narodowe wiązanie sznurówek, ministerstwo głupich kroków, wspólne śpiewanie piosenki "Bella Ciao" z naszym polskim tekstem. Po ulicach będą się przechadzały podręczne, będą lekcje tanga – zapowiadała Klementyna Suchanow z OSK.

