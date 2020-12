Ziobro szykuje odwet na Holandii. Mówi o oszustwach podatkowych

Holenderska Izba Reprezentantów przegłosowała większością 124 na 150 deputowanych projekt uchwały dotyczący przestrzegania praworządności w Polsce. „W Polsce istnieje ingerencja polityczna w mianowanie sędziów, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż działa i uchyla sędziom immunitety, choć jej działanie powinno całkowicie zamrozić zabezpieczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia 2020 r. Istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce” – napisano w dokumencie. W uchwale stwierdzono również, że jeśli w Polsce zasady praworządności nie są przestrzegane, wówczas zagrożone są podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. W dokumencie zaapelowano także do innych państw, aby przyłączyły się do skargi na Polskę, jeśli myślą o sytuacji w naszym kraju w podobny sposób. Przyjęcie ustawy przez Izbę Reprezentantów obliguje holenderski rząd do złożenia formalnej skargi przeciwko Polsce do TSUE.

Reakcja Solidarnej Polski

Z ustaleń RMF FM wynika, że Solidarna Polska w odpowiedzi będzie domagała się uruchomienia artykułu 7 wobec Holandii. Powód? Zdaniem formacji kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę w kraju tym dochodzi do oszustw podatkowych. W trakcie konferencji prasowej Janusz Kowalski zapowiedział, że niebawem zostanie przedstawiony raport dotyczący naruszania prawa europejskiego przez Holandię. Potwierdził, że sprawa będzie miała związek z kwestiami podatkowymi. W ich opinii system prawny w Holandii pozwala na kreatywną księgowość i nieuczciwe rozliczenia podatkowe.

Czytaj też:

Wprowadzał Polskę do UE, uważa, że teraz „nie zostałaby przyjęta”. Miller: Powiem zupełnie otwarcie