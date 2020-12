Urodziny Radia Maryja. Prezydent Duda wystosował specjalny list

„W Toruniu, przed niemal trzydziestu laty zrealizowano przedsięwzięcie o ogromnym wpływie na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową” – pisze w swoim liście prezydent Andrzej Duda. „To dzięki Radiu Maryja głos ludzi wierzących, wiernych tradycyjnym wartościom zyskał tak wielkie znaczenie w debacie publicznej” – dodaje.

„Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja. [...] Wśród zgiełku współczesnego świata nie brakuje przekłamań, manipulacji i fałszywych obietnic. Orężem przeciw nim jest prawda i wolne słowo. Z takim przekonaniem Radio Maryja pełni swoją społeczną służbę” – ocenia w liście skierowanym do o. Tadeusza Rydzyka Andrzej Duda.

„Radio Maryja obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju. Dotarcie do tych, co nie mówili, bo czuli się zagłuszeni i zmarginalizowani, bo często przeżywali gorycz samotności i opuszczenia, bo nie widzieli szans na pozytywne zmiany – oraz wyciągnięcie ku nim ręki, uznanie ich godności, otoczenie ich szacunkiem i empatią, to wielka zasługa Radia Maryja” – dodaje. List został skierowany także do uczestników mszy z okazji 29. urodzin Radia Maryja.

