Starcie Sośnierza z posłanką Lewicy w TVP Info. „Pierdoły pani opowiada”

Do TVP Info zaproszono ostatnio Karolinę Pawliczak z Lewicy oraz Dobromira Sośnierza z Konfederacji. W programie wzięli udział również przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz PiS-u, ale najwięcej mówiło się o wymienionych wcześniej posłach. Sprawa dotyczyła Strajku Kobiet w Katowicach, na który wybrał się Sośnierz.

Sośnierz ws. Pawliczak. Starcie w TVP Info

Sośnierz przekazał, że przyszedł na protest razem z córką, a demonstranci obrzucali ich butelkami. W tym czasie Pawliczak próbowała mu przerwać, mówiąc coś o posłach Konfederacji. – Pani przestanie się wtrącać, to jest naprawdę denerwujące. Nie dość, że takie pierdoły pani opowiada, to jeszcze przerywa wszystkim. Ileż można tego brzęczenia słuchać. To jest właśnie Lewica, cały czas pani brzęczy – ocenił polityk.

Dalej Sośnierz stwierdził, że przedstawicielka Lewicy rozpoczęła swój udział w programie od pouczania prowadzącego, żeby jej nie przerywał. – Wszystkim po kolei się pani wcina. Po prostu nie da się z panią dyskutować. To jest kompletnie nieznośne – dodał. W odpowiedzi Pawlicka powiedziała, że ona wcale nie ma ochoty dyskutować z Sośnierzem. – To po co pani tu przyłazi? Pani nie ma potencjału intelektualnego do takiej dyskusji – odpowiedział poseł Konfederacji.

twitterCzytaj też:

Urodziny Radia Maryja. Prezydent Duda wystosował specjalny list