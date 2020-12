Dzisiaj Mikołajki. Zebraliśmy najlepsze MEMY

Mikołajki są tradycyjnie obchodzone 6 grudnia. Co ciekawe, do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. Tego dnia obdarowujemy swoich bliskich drobnymi upominkami, a sposób świętowania różni się zależnie od regionu. W Wielkopolsce, na Kujawach, na Pałukach, na Kaszubach i na Pomorzu Zachodnim prezenty przynosi Gwiazdor. Z kolei w Małopolsce dzieci czekają na prezenty od Aniołka. Za upominki w pozostałych regionach kraju odpowiedzialny jest Święty Mikołaj. W XIX i XX wieku, obdarzający dzieci podarkami w swoje święto Mikołaj, został przekształcony w baśniową postać rozdającą prezenty w Boże Narodzenie, wykorzystywaną w kulturze masowej.

Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodził się ze średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja, Najbardziej znana to opowieść o trzech córkach. Zgodnie z nią młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa, miał chciwego i bogatego sąsiada. Bóg ukarał sąsiada za drwienie z Mikołaja i sprawił, że popadł w biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma Świętego i modlitwie, postanowił uratować cnotę dziewcząt i pod osłoną nocy wrzucać przez okno pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry.

