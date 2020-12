Kilkaset osób na urodzinach Radia Maryja. Scheuring-Wielgus składa zawiadomienie

Chociaż tegoroczne obchody urodzin Radia Maryja są skromniejsze niż w ubiegłych latach, to w sobotniej mszy i tak wzięło udział kilkaset osób. Zwróciła na to uwagę Joanna Scheuring-Wielgus, która w mediach społecznościowych zapowiedziała złożenie zawiadomienie do prokuratury.

Jednym z punktów obchodów 29. urodziny Radia Maryja była msza w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Liturgia była transmitowana w telewizji Trwam, a ze zdjęć udostępnianych w sieci wynika, że w wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób. Chociaż większość wiernych zasłaniała usta i nosy, to trudno w przypadku takiego zgromadzenia mówić o zachowaniu odpowiednich odstępów. Złamanie obostrzeń na urodzinach Radia Maryja? Posłanki reagują Joanna Scheuring-Wielgus jest przekonana, że w trakcie mszy przekroczono obowiązujące obostrzenia. „W naszym Toruniu ostatnio spisywano spacerujących po ulicach młodych ludzi. Policjo toruńska, gdzie jesteś teraz? Składam zawiadomienie do prokuratury na te towarzystwo, w związku ze złamaniem obostrzeń” – napisała posłanka. twitter W podobnym tonie utrzymany jest twitterowy wpis innej przedstawicielki Lewicy, Moniki Falej. Posłanka dopytywała, czy mamy do czynienia z podwójnymi, a może „potrójnymi standardami”. „Impreza na całego u ojca Rydzyka z udziałem PiS. Rozumiem, policja czuwa nad tym i nie przeszkadza wystawiając mandaty?” – dodała. twitter Abp Dzięga o Strajku Kobiet i atakach na Jana Pawła II Głównym celebransem wspomnianej mszy był metropolita szczecińsko-kamieński, abp Andrzej Dzięga. Hierarcha w swoim kazaniu nawiązał do postaci patrona sanktuarium mówiąc o oskarżeniach kierowanych wobec polskiego papieża przez „niektóre środowiska bezbożnych, gdy w rzeczywistości chodzi o próby skruszenia jego całościowej spójnej nauki na temat małżeństw i rodziny”. Abp Dzięga cytowany przez „Gazetę Wyborczą” skomentował również demonstracje organizowane po ogłoszeniu wyroku TK w sprawie aborcji eugenicznej. Jego zdaniem uczestnicy protestów domagają się „prawa do swobodnego zabijania dzieci”. – Krzyki te idą za nami od tygodni. Nienaturalne, wręcz wynaturzone odgłosy tych manifestacji, docierając z ulic do serc wrażliwych, stawały się dla nich jak zgrzyt żelaza po szkle, jak pierwsze skrzypnięcie uchylających się bram piekieł – kontynuował. Czytaj też:

Urodziny Radia Maryja. Prezydent Duda wystosował specjalny list