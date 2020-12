Ziobro na urodzinach Radia Maryja: Chcą nam odebrać polską duszę

Jednym z punktów obchodów 29. urodzin Radia Maryja była msza w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Liturgia była transmitowana w telewizji Trwam, a ze zdjęć udostępnianych w sieci wynika, że w wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób.

Na zdjęciach widać także niektórych polityków PiS, m.in. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka, czy posła Antoniego Macierewicza. Dwaj pierwsi zabrali głos podczas mszy. Nagrania z przemówień zamieściło na YouTube Radio Maryja.

Zbigniew Ziobro o tych, którzy „chcą nam odebrać” polską duszę

W kilkuminutowym wystąpieniu Zbigniewa Ziobry słyszymy przede wszystkim podziękowania dla Radia Maryja i Telewizji Trwam. – To jest właśnie ta przestrzeń polskości, przestrzeń obecności tej kultury, która tworzy i definiuje polskość. To piękne dziedzictwo, które nazywa się Polska, o które apelował wielki Polak – wspominany tutaj dzisiaj św. Jan Paweł II – byśmy mu byli wierni. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy te piękne wartości, które legły na przestrzeni tysiąca lat u podstaw, korzeni naszej kultury, naszej tradycji, naszej tożsamości, tej polskiej duszy, są tacy, którzy chcieliby ją nam odebrać. Ale my na to nie pozwolimy – mówił.

Słowa ministra sprawiedliwości spotkały się z gromkimi brawami. – Możemy mieć tę siłę i tę wiarę, że obronimy to, co piękne, tylko dlatego, że są i byli ludzie, którzy przez lata tworzyli tak piękne dzieła jak to właśnie związane z Radiem Maryja – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się także minister Mariusz Błaszczak, który uznał, że „wiele osób chce przekreślić naszą cywilizację opartą na fundamencie chrześcijaństwa”. Podczas przemowy szefa resortu obrony nie zabrakło także pochwał skierowanych do Radia Maryja i TV Trwam.

Zawiadomienie do prokuratury

Przypomnijmy, że obecnie w kościołach obowiązują limity wiernych – maksymalnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Konieczne jest również zachowanie odpowiedniej odległości między wiernymi i zakrywanie nosa i ust.

Z nagrań wynika, że obostrzenia te nie były przestrzegane podczas mszy w Toruniu. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedziała złożenie zawiadomienia w tej sprawie.

