Wokół mszy rocznicowej z okazji urodzin Radia Maryja wciąż jest głośno. Sobotnie uroczystości odbyły się z udziałem kilkuset osób, niektóre nie miały maseczek, nie zachowano także należytych odstępów. Podczas mszy wystąpili z kolei politycy partii rządzącej – szef resortu obrony Mariusz Błaszczak i szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Nie zabrakło także przemowy o. Tadeusza Rydzyka. Zamieszczone przez TV Trwam nagranie z przemówienia o. Rydzyka obiegło internet.

O. Tadeusz Rydzyk: Biskup Janiak to współczesny męczennik

– Wszystko się teraz pokręciło i my się trzęsiemy. Myślę, że w Kościele powinniśmy się nie bać i upominać o sprawiedliwość – stwierdził Rydzyk podczas przemówienia. – Katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą za to odpowiedzialni. Za to kamienowanie słowami. A teraz zwłaszcza te filmy, te filmidła. Jeszcze niektórzy to nazywają „dokument”. To jest manipulacja, bo to nie jest żaden dokument. To jest oszczerstwo, dopóki mi nie udowodnią – mówił, odnosząc się do dokumentów braci Sekielskich i reportażu TVN24.

– Zobaczcie, ile na mnie mówią i piszą. Panie ministrze sprawiedliwości, gdybym był winny, to powinniście mnie zamknąć. Bym już siedział – zwrócił się o. Rydzyk do siedzącego w kościelnej ławie ministra Ziobry.

– Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się. Nie dajmy się. I w Kościele się nie dajmy. To że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – stwierdził duchowny, bagatelizując przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży.

Rydzyk stanął również w obronie oskarżanego o ukrywanie pedofilii w Kościele biskupa Edwarda Janiaka, nazywając go „współczesnym męczennikiem”. – Nie patrzą na nic. Ksiądz biskup Janiak na raka choruje i ma walczyć z tym wszystkim? To go szybciej rak zje. Ilu takich jest? Ilu biskupów już zabili w Polsce? – pytał redemptorysta.

W sieci zawrzało

W sieci pojawiło się wiele komentarzy na temat słów duchownego. Użytkownicy są oburzeni sposobem, w jaki redemptorysta, mający ogromne medialne wpływy, bagatelizuje wykorzystywanie seksualne dzieci przez księży. Komentatorom nie podoba się również fakt, że na uroczystościach byli politycy PiS.

Jak wcześniej informowaliśmy, oburzenie wzbudziła także sam sposób organizacji uroczystości w czasie pandemii. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie.

