Finał poszukiwań 16-latki. RMF FM: Ciało zakopane w lesie

16-letnia Anna była poszukiwana od piątku 4 grudnia. Ostatni raz widziano ją z kolei w czwartek ok. godz. 10:00, kiedy wychodziła z domu. Kiedy nie wracała do miejsca zamieszkania, jej siostra zgłosiła zaginięcie.

Rozpoczęto szerokie poszukiwania, których tragiczny finał nastąpił już kilka dni później – w niedzielę 6 grudnia. Ciało nastolatki odnaleziono w lesie w rejonie miejscowości Osiny – informuje RMF FM. Jak wynika z nieoficjalnych informacji rozgłośni, ciało dziewczyny było zakopane, a na jej szyi sprawca zacisnął pasek.

RMF FM dotarł także do informacji, że do sprawy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, z którym spotykała się 16-latka. Ma on zostać przesłuchany w poniedziałek 7 grudnia – czytamy.

Tuż po zaginięciu nastolatki policja publikowała jej wizerunek, prosząc wszystkie osoby, które widziały nastolatkę o kontakt i pomoc w jej odnalezieniu. Nie ma jednak informacji, czy ciało dziewczyny znaleziono poprzez wskazanie miejsca ukrycia zwłok, np. przez świadka, czy w wyniku poszukiwań policji.

Czytaj też:

Tragedia w Olsztynie. Podpalił się 44-letni mężczyzna