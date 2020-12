Dr Grzesiowski oburzony urodzinami Radia Maryja. „To jest sprawa dla sanepidu i prokuratury”

Jednym z punktów obchodów 29. urodziny Radia Maryja była msza w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. W nabożeństwie wzięło udział wielu polityków m.in. Zbigniew Ziobro, Mariusz Błaszczak, Jacek Ozdoba, Michał Woś oraz Antoni Macierewicz. Pojawiło się także kilku hierarchów kościelnych m.in. Andrzej Dzięga, Sławoj Leszek Głódź i Wiesław Mering.

Chociaż większość wiernych zasłaniała usta i nosy, to na zdjęciach dostępnych w sieci widać m.in. biskupów, którzy nie mają maseczek. Ponadto, trudno w przypadku takiego zgromadzenia mówić o zachowaniu odpowiednich odstępów. Joanna Scheuring-Wielgus jest przekonana, że w trakcie mszy przekroczono obowiązujące obostrzenia. Posłanka Lewicy zapowiedziała, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

twittertwittertwitter

Dr Grzesiowski: Należałoby wszystkich uczestników wysłać na kwarantannę

Oburzenia nie kryje także dr Paweł Grzesiowski. W rozmowie z Onetem specjalista stwierdził, że uroczystość była złamaniem wszelkich obecnie obowiązujących zasad wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa. – To jest sprawa dla sanepidu i prokuratury. W Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej pięciu osób. Z punktu widzenia medycznego jest to oczywiste zagrożenie epidemiologiczne. Tutaj złamano prawo. Powinien usiąść prawnik i krok po kroku powiedzieć, które artykuły rozporządzeń zostały złamane – tłumaczył. Lekarz dodał, że tego typu uroczystości są zagrożeniem epidemicznym i tak to powinno być traktowane. – Teraz należałoby wszystkich tych ludzi wysłać na przymusową kwarantannę, skoro złamali zasady. ie ma znaczenia, czy to są księża, politycy, czy impreza domowa. Mamy jasne przepisy – dodał.

Czytaj też:

Ziobro na urodzinach Radia Maryja: Chcą nam odebrać polską duszę