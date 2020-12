Hołownia ostro o ojcu Rydzyku. „Napluł w twarz polskim katolikom, jest poza prawem”

Jednym z punktów obchodów 29. urodziny Radia Maryja była msza w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. W nabożeństwie wzięło udział wielu polityków m.in. Zbigniew Ziobro, Mariusz Błaszczak, Jacek Ozdoba, Michał Woś oraz Antoni Macierewicz. Pojawiło się także kilku hierarchów kościelnych m.in. Andrzej Dzięga, Sławoj Leszek Głódź i Wiesław Mering. W gorzkich słowach uroczystości skomentował Szymon Hołownia.

„Rydzyk (bo mówienie o nim per »Ojciec« to obelga dla ojców) urządził w sobotę w Toruniu imprezę liturgiczno – polityczną z okazji kolejnej rocznicy założenia Radia Maryja. Urządził ją – co wyraźnie wynika ze zdjęć – bezczelnie naginając przepisy, które milionom Polaków zabraniają w czasie pandemii spotkać się w gronie większym, niż 5 osób, a w kościołach wyznacza restrykcyjny limit frekwencji. Co znamienne – w tej kpinie z prawa brali udział ministrowie rządu, który te zasady wprowadzał: Ziobro i Błaszczak” – napisał na swoim profilu na Facebooku

Hołownia: Ojciec Rydzyk napluł w twarz ofiarom księży-gwałcicieli

Zdaniem lidera ruchu Polska 2050 „o. Rydzyk tą imprezą wymierzył policzek wszystkim Polakom, którzy musieli zamknąć swoje kina, teatry, siłownie, hotele”. „Jemu wolno. On jest w Polsce ponad prawem. Bo z wiadrami wazeliny biegają do niego od lat politycy Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę napluł w twarz polskim katolikom – zrobił z nich współodpowiedzialnych za brudne gierki niektórych biskupów i w jawny sposób przeciwstawił się papieżowi Franciszkowi, nazywając „męczennikiem” biskupa podejrzewanego o tuszowanie pedofilii, w którego sprawie papież kazał wszcząć dochodzenie. Napluł w twarz ofiarom księży-gwałcicieli i wszystkim obywatelom RP pokazując przy tym dno moralne, które osiągnęła ta wycierająca sobie gębę co chwila »wartościami chrześcijańskimi« władza” – ocenił w dalszej części swojego wpisu.

Hołownia o rozdziale Kościoła od państwa

Według Szymona Hołowni biskupi od lat nie potrafią rozliczyć o. Rydzyka z niszczenia Kościoła. Zapowiedział, że jego ruch chciałby to zmienić. „Rozliczymy o. Rydzyka z niszczenia Polski. Z każdej otrzymanej od państwa złotówki dla swoich licznych biznesów. Z każdego upodlającego ludzi słowa. Przerwany zostanie raz na zawsze chory układ między nim i jemu podobnymi, a instytucjami polskiego państwa. Ministra nigdy nie będzie się już u nas mylić z ministrantem” – stwierdził dodając, że dla dobra Polski i katolików powinien zostać przeprowadzony rozdział Kościoła od państwa. „Tak, by nigdy więcej Polska nie była wciągana już w takie obrzydliwości, a Kościół instytucjonalny- jeśli kiedyś w końcu zechce – zyskał szansę odbudowania społecznego zaufania. Które przez autoryzowanie udziałem licznych biskupów sytuacji takich, jak ta sobotnia, będzie teraz w jeszcze bardziej ekspresowym tempie tracił” – podsumował.

