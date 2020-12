Nie żyje Janusz Sanocki. Były poseł Kukiz'15 był zakażony koronawirusem

O śmierci Janusza Sanockiego poinformował Stanisław Tyszka z Kukiz'15. Napisał na Twitterze: „Zmarł Janusz Sanocki, były poseł Kukiz'15, wielki orędownik idei jednomandatowych okręgów wyborczych”.

Janusz Sanocki informował w mediach społecznościowych w drugiej połowie listopada, że zakaził się koronawirusem. Później jednak jego stan pogorszył się, a informacje na temat jego zdrowia pochodziły od jego kolegów. 2 grudnia Marek Jakubiak, także były poseł Kukiz'15, opisywał, że Janusz Sanocki jest w śpiączce i jest podłączony do respiratora.

twitter

Nie żyje Janusz Sanocki, poseł w latach 2015-2019

Janusz Sanocki w tym roku skończył 66 lat, już w wolnej pracował m.in. jako dziennikarz (w „Nowinach Nyskich”), później przez lata angażował się w walkę o jednomandatowe okręgi wyborcze, wiele razy ubiegał się o mandat posła i europosła, udało mu się to raz w 2015 roku z list Kukiz'15. Nie został przyjęty do klubu parlamentarnego Kukiz'15 i do końca kadencji funkcjonował jako poseł niezrzeszony.

W PRL zaangażował się w „Solidarność”, w stanie wojennym był internowany, a w 1985 roku został skazany za działalność opozycyjną.