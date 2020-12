„Chcę najmocniej przeprosić wszystkich...”. Abp Grzegorz Ryś komentuje wystąpienie o. Tadeusza Rydzyka

Także duchowni zaczęli zajmować stanowisko po słowach o. Tadeusza Rydzyka z 29. urodzin Radia Maryja. Wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że wyjaśnień od redemptorystów domaga się prymas Polski abp Wojciech Polak. W poniedziałek wieczorem do sprawy odniósł się abp Grzegorz Ryś.

O. Tadeusz Rydzyk wywołał kontrowersje, gdy nazwał biskupa Edwarda Janiaka „współczesnym męczennikiem” (Janiak to antybohater jednego z filmów Sekielskich, duchowny miał ukrywać przestępstwa seksualne podległych mu księży – red.). – To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – pytał o. Rydzyk.

Abp Ryś przeprasza za wypowiedź o. Rydzyka

Na stronach diecezji kaliskiej zamieszczono krótkie oświadczenie abp. Grzegorza Rysia, w którym pada:

Jako Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej chcę najmocniej przeprosić wszystkich, których dotknęła wypowiedź Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka z dnia 05 grudnia br. Bagatelizowanie grzechu, a jeszcze bardziej jego konsekwencji w życiu osób poszkodowanych, nie ma nic wspólnego z drogą Ewangelii. Ewangeliczną drogą Kościoła jest uznanie win i nawrócenie oraz solidarność z najmniejszymi i cierpiącymi.

Stanowisko abp. Rysia jest o tyle znaczące, że formalnie duchowny jest arcybiskupem metropolitą łódzkim. Po tym, jak pojawiły się wątpliwości wobec bp. Edwarda Janiaka, to właśnie abp. Ryś objął po nim kierowanie diecezją kaliską jako „administrator apostolski”. Delegował go do tego papież Franciszek. Biskup Janiak sam zrezygnował w październiku tego roku z pełnionej funkcji.

