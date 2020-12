Spięcie Adama Bielana i Konrada Piaseckiego. „Top Model to nie był skandal pedofilski w TVN-ie”

Choć cała rozmowa na antenie TVN24 toczyła się wokół negocjacji dotyczących budżetu unijnego, na koniec padło pytanie o słowa o. Tadeusza Rydzyka. W trakcie sobotnich urodzin Radia Maryja w Toruniu redemptorysta nazwał bpa Edwarda Janiaka, który miał tuszować sprawy pedofilskie, „męczennikiem” . Założyciel toruńskiej rozgłośni, którego słuchali m.in. zgromadzeni w zatłoczonym kościele politycy, bagatelizował też przestępstwa duchownych, mówiąc: „Że ksiądz zgrzeszył... A kto nie ma pokus?”

Bielan kontra Piasecki. Polityk o pedofilii w Top Model

Konrad Piasecki spytał Adama Bielana, czy politycy opcji rządzącej po takim wystąpieniu planują jeszcze jeździć na imprezy redemptorysty. Europoseł odwołał się do oświadczenia zakonu, a następnie przeszedł do kontrataku. – Negatywnie oceniam ohydne przestępstwa pedofilii, czy to mają miejsce w moim Kościele katolickim, czy w państwa stacji, bo przecież mieliśmy głośny skandal pedofilski z programem Top Model – zwrócił się do Konrada Piaseckiego.

Dziennikarz ostro zaprotestował. – Nie, nie, nie mylmy pojęć. Top Model to nie był skandal pedofilski w TVN-ie. Pan wprowadza teraz w błąd naszych widzów – mówił Konrad Piasecki. Jak wyjaśnił, chodziło o uczestnika programu, który przed laty „miał oskarżenie o pedofilię w Stanach Zjednoczonych” . – On ani nie pracuje w naszej stacji, ani nie jest z nią związany, wystąpił w naszym show – wyjaśniał Piasecki.

Adam Bielan: Cenię to, co robi ojciec Tadeusz Rydzyk jako lider Radia Maryja

Dopytywany o o. Rydzyka, Adam Bielan odparł, że „nie ma zgody na relatywizowanie przestępstwa pedofilii, niezależnie od tego, kogo dotyczy” . Po kolejnym pytaniu wprost, czy odpowiedziałby pozytywnie na zaproszenie do Torunia od Tadeusza Rydzyka, Adam Bielan dalej unikał jednoznacznej odpowiedzi. – Nie jestem zaproszony w tej chwili na żadną uroczystość Radia Maryja. Cenię to, co robi ojciec Tadeusz Rydzyk jako wieloletni lider Radia Maryja. To szereg ważnych społecznie inicjatyw, również dla osób wykluczonych – mówił Bielan. Zaznaczył jednak, że nie popiera relatywizowania pedofilii, a rząd PiS zaostrzył kary za takie przestępstwa.

Skandal w Top Model

Wyjaśnimy – w spięciu Adama Bielana i Konrada Piaseckiego chodzi o sprawę Dominica D'Angelica. Mężczyzna doszedł do finału najnowszej edycji programu „Top Model”. Na krótko przed finałem został jednak wyrzucony, gdyż na jaw wyszła jego kryminalna przeszłość. Stacja przekazała, że był on w przeszłości skazany za seks z nieletnią w Stanach Zjednoczonych. Model twierdził, że nie doszło do gwałtu, a dobrowolnego współżycia. Innego zdania była matka kobiety.

