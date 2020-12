Wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek w mediach społecznościowych poinformował o odkryciu, do którego doszło we wtorek 8 grudnia. „Podczas prac związanych z budową ścieżek dydaktycznych w rezerwacie przyrody Moczydło, na terenie Jaworzni wykonawca odkrył wejście do nowej jaskini” – napisał na Facebooku. „Właśnie, jakiej jaskini? To wkrótce będzie sprawdzane” – zastanawiał się wójt gminy Piekoszów.

Intrygujące odkrycie na terenie Jaworzni. „To lochy zamczyska?”

Dość tajemnicze znalezisko wywołało zainteresowanie wśród użytkowników mediów społecznościowych. Do chwili publikacji tekstu wpis wójta zyskał prawie sto reakcji. Pojawiło się także kilka komentarzy. „O, czekam na informacje dotyczące jaskini”, „To lochy zamczyska?” – dopytywali zaciekawieni internauci.

Jak podaje Onet, prace w rezerwacie Moczydło trwają już od kilku miesięcy, a po ich zakończeniu w Jaworzni powstaną szlaki dydaktyczne, które będą prezentować faunę i florę Moczydła, a także najbliższej okolicy Chelosiowej Jamy, czyli jednej z najdłuższych jaskiń w Polsce.

