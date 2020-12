Dzisiaj posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się wotum nieufności wobec Kaczyńskiego

Środowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się o godz. 10, a posłów czeka pracowity dzień. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdania kilku komisji oraz pierwsze czytania projektów ustaw dotyczących Kodeksu postępowania Karnego czy Kodeksu postępowania administracyjnego. Parlamentarzyści zajmą się również wnioskiem o wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na godz. 20, a uzasadnienie wniosku opublikowano już na stronie sejmowej.

Wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Jakie jest uzasadnienie?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przypomnieli, że prezes PiS ponad dwa miesiące temu został powołany na stanowisko wicepremiera oraz szefa Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Dalej stwierdzili, że polityk ten od pięciu lat „prowadzi politykę demontażu instytucji państwa” .

Przedstawiciele opozycji wspomnieli m.in. o „działaniach godzących w niezależność Trybunału Konstytucyjnego” , wyroku tegoż TK w sprawie aborcji eugenicznej czy nieskutecznej polityce rządu w walce z epidemią koronawirusa, która doprowadziła do protestów przedsiębiorców. Zdaniem wnioskodawców to Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że „setki tysięcy Polek i Polaków z różnych krańców Polski zmuszonych zostało do protestowania” , mając na myśli akcje organizowane przede wszystkim w związku z wyrokiem TK.

Koalicja Obywatelska przypomniała także wystąpienie prezesa PiS z 27 października, kiedy to polityk nawoływał m.in. do obrony kościołów. Zdaniem wnioskodawców słowa Kaczyńskiego „prowadzą do eskalacji konfliktu i prowokują sympatyków obozu rządzącego do wychodzenia na ulicę i walki w obronie Kościoła” .

Jarosław Kaczyński zostanie odwołany? Tego chce Koalicja Obywatelska

We wniosku stwierdzono, że zachowanie Kaczyńskiego jest „nieodpowiedzialne, szkodliwe oraz nawołujące do nienawiści” . Zdaniem posłów KO takimi działaniami polityk partii rządzącej stwarza zagrożenie bezpieczeństwa Polaków oraz „nastawia ich przeciwko sobie” . „Jarosław Kaczyński kierując się partykularnym interesem swojego ugrupowania za nic ma zdrowie i życie obywateli, których obchodzą losy ojczyzny” – dodano.

Przedstawiciele opozycji podkreślili, że wniosek o wotum nieufności Kaczyńskiego to wyraz troski o „zdrowie i życie obywateli oraz pomyślność Polski” . Domagają się przy tym pozbawienia go stanowiska wicepremiera. „Pozbawienie tej wysokiej i zaszczytnej funkcji Jarosława Kaczyńskiego dobrze przysłuży się Polsce” – podsumowano.

