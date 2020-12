Gowin o budżecie unijnym: Jesteśmy o krok od kompromisu

Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie Jarosław Gowin przekazał, że Polska jest coraz bliżej wypracowania kompromisu w sprawie unijnego budżetu, a dokładnie kwestii powiązania go z mechanizmem praworządności. – To porozumienie umożliwi nam wszystkim, nie tylko przedsiębiorcom, ale każdej polskiej rodzinie, korzystanie z ogromnych funduszy – podkreślił polityk. Przekazał zarazem, że jego ugrupowanie ma jasne stanowisko w tej kwestii. – Jako Porozumienie jednoznacznie stawiamy sprawę: weto to ostateczna ostateczność – zaznaczył, co kilkadziesiąt minut wcześniej przekazał także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jarosław Gowin: Kompromis możliwy już w czwartek lub piątek

Minister pracy, rozwoju i technologii zaznaczył, że wspomniane fundusze są konieczne do tego, by „szybko wrócić na ścieżkę wzrostu” . – Wierzę w to, że jutro, najdalej w piątek, zostanie osiągnięte porozumienie, ten dobry kompromis – podkreślił. Jak zaznaczył, porozumienie będzie dyskutowane podczas szczytu z udziałem przywódców państw członkowskich. Gowin nie chciał jednak zdradzić szczegółów na temat wspomnianego kompromisu oraz tego, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia tzw. mechanizmu praworządności.

Jeden z dziennikarzy zapytał polityka Porozumienia o to, czy jest ryzyko, ze jednak nie dojdzie do wypracowania kompromisu. – Po stronie polskiej i węgierskiej właściwie zniknęły powody do tego, żeby Polska i Węgry miały zająć odmienne stanowisko od pozostałych państw unijnych – zaznaczył dodając, że podobne stanowisko zajmują Niemcy. – Chciałbym zaapelować do premierów, przywódców wszystkich państw unijnych, żeby myśleli w kategoriach interesu wspólnej Europy – podkreślił.

Weta nie będzie? Sugestywny wpis Gowina

Już w środę po godz. 10 Jarosław Gowin opublikował na Twitterze wpis, w którym zasugerował, że upieranie się przy wecie może być dla Polski niekorzystne. „Logika weto albo śmierć jest sprzeczna z naszym interesem narodowym” – napisał polityk dodając, że jesteśmy o krok od wypracowania kompromisu. „I suwerenna Polska, i wspólna Europa. I zagwarantowanie Polsce niezawisłych praw, i skorzystanie z setek miliardów unijnych funduszy” – wyjaśnił.

Budżet unijny a praworządność. Negocjacje Polski i Węgier

Przypomnijmy, we wtorek 8 grudnia w Polsce pojawił się Viktor Orban, który na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim omawiał strategię negocjacji na spotkanie przywódców Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 9-10 grudnia. Rzecznik rządu nie chciał zdradzić szczegółów strategii, ale przyznał, że Warszawa i Budapeszt chcą zabiegać o doprecyzowanie zapisów dotyczących praworządności.

– Chodzi o to, żeby w taki sposób umocować mechanizm związany z warunkowością, aby on był jasny. Chodzi o to, żeby przepisy, które inaczej mogłyby być w dowolny sposób interpretowane, były w sposób jasny umocowane – mówił Piotr Muller w programie „Jedziemy” w TVP Info.

Czytaj też:

Będzie kompromis zamiast weta Polski i Węgier? Nowe informacje ws. budżetu Unii Europejskiej