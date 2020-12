Adam Bielan o negocjacjach z UE: Mamy zarys porozumienia z prezydencją niemiecką

Adam Bielan w wywiadzie dla Gazeta.pl podkreślił, że obecnie mamy „zarys porozumienia” w sprawie budżetu unijnego i funduszu odbudowy. – Chcę być ostrożny w formułowaniu stwierdzeń kategorycznych, bo teraz musimy uzyskać od prezydencji niemieckiej zapewnienie, że inne kraje blokujące to poprą. Ale jeśli chodzi o prezydencję niemiecką i rządy Węgier i Polski, to mamy zarys takiego porozumienia – podkreślił dodając, że na takie rozwiązanie musi zgodzić się przede wszystkim Holandia. – To kraj, wobec którego postawy ja jestem bardzo ostrożny i nieufny – dodał.

Adam Bielan: Porozumienie możliwe jeszcze przed szczytem

Europoseł, który do PE dostał się z listy PiS, był pytany również o spotkanie Viktora Orbana z liderami Zjednoczonej Prawicy. Nawiązując do tych rozmów Bielan podkreślił, że chociaż Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin mieli nieco inne spojrzenie na kwestię negocjacji unijnych, to „wszystkie działania dotąd były koordynowane przez ośrodek rządowy, przez pana premiera Morawieckiego” .

Bielan wskazywał również, że porozumienie może zostać zawarte jeszcze przed szczytem unijnym, chociaż bardziej prawdopodobne jest ogłoszenie go w czwartek lub w piątek, już podczas spotkania przywódców w Brukseli. Przypomnijmy, o zbliżającym się kompromisie mówił także Jarosław Gowin, który w środę spotkał się z dziennikarzami w Sejmie.

