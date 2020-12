Tajemniczy monolit dotarł do Polski. Są pierwsze zdjęcia

„Każda wycieczka nad Wisłę to niesamowita przygoda. Przekraczając rzekę przez Most Świętokrzyski, na prawym brzegu z plaży wyłania się tajemnicza i nietypowa instalacja. Jeśli spędzacie czas aktywnie nad Wisłą nie umknie on Waszej uwadze” – przekazano na facebookowym profilu Dzielnica Wisła, który jest prowadzony przez Urząd Miasta Warszawy.

Wciąż nie wiadomo, kto odpowiada za pojawienie się monolitu nad Wisłą i czy jest to ten sam obiekt, który wcześniej widziano w Utah. Podobne wątpliwości co do autorstwa pojawiły się w przypadku podobnego obiektu, jaki na początku grudnia znaleziono na szczycie kalifornijskiej góry Pine. Pod koniec listopada łudząco podobny postument znaleziono w Rumunii, a dokładnie w miejscowości Patra Neamt.

Monolit w Stanach Zjednoczonych i Rumunii

Przypomnijmy, w połowie listopada jako pierwsi nietypowego odkrycia dokonali funkcjonariusze z Lotniczego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Utah. Gdy lecieli helikopterem, aby weryfikować liczebność owiec kanadyjskich, zobaczyli wysoki, srebrny, błyszczący monolit, który stał wśród czerwonych skał. Pracownicy przypuszczali, że został on celowo wbity w ziemię i oszacowali, że może mieć nawet 3 metry wysokości.

Jak zauważa CNN, dotychczas żaden artysta nie przyznał się do tego dzieła, a to z kolei sprawia, że użytkownicy mediów społecznościowych zwracają swoją uwagę w kierunku nadprzyrodzonych sił, które miałyby odpowiadać za postawienie monolitu wśród czerwonych skał. Inni zaś postanowili wyruszyć na poszukiwania tajemniczego obiektu.

Chociaż urzędnicy z Utah nie ujawnili dokładnych współrzędnych monolitu, dotarcie do niego pierwszych turystów zajęło zaledwie 48 godzin. Użytkownik Reddit Tim Slane opublikował dokładne dane o lokalizacji zagadkowego obiektu. – Wiedziałem, że gdy lokalizacja stanie się powszechnie znana, ludzie będą odwiedzać to miejsce – powiedział mężczyzna. Co ciekawe, po przeanalizowaniu zdjęć satelitarnych mężczyzna stwierdził, że obiekt mógł znajdować się w tym miejscu już w październiku 2016 roku.

