„CO2, wypie***lać”. Trwa protest w Warszawie, jedna osoba została zatrzymana

O godz. 17:00 rozpoczął się protest klimatyczny w Warszawie. W stolicy, ale także innych polskich miastach demonstracje odbywają się pod hasłem: „Solidarna mobilizacja na rzecz klimatu i praw człowieka”. Uczestnicy protestu w Warszawie zaopatrzyli się w transparenty z m.in. następującymi napisami: „Mam prawo do zieleni" i „CO2, wypie***lać" oraz „Solidarność – co to dla ciebie dziś znaczy?", „Ziemia ma macicę", „Wolność, świeże powietrze, szacunek" – relacjonuje gazeta.pl.

twitter

„Jesteśmy pod KPRM. Dzisiaj »Spacer dla Przyszłości«. W obliczu katastrofy klimatycznej domagamy się od rządu odpowiedzialnej polityki klimatycznej. Nie ma pilniejszej sprawy. Chodzi o przyszłość całej planety, o podstawowe prawo do bezpiecznego życia dla przyszłych pokoleń” – poinformowała przed godz. 18:00 Zielona Warszawa na Twitterze. „Policja urządziła kocioł i spisuje uczestników »Spaceru dla Przyszłości«. Wiemy o jednej osobie zatrzymanej” – czytamy w kolejnym tweecie. Przebieg demonstracji relacjonuje także Strajk Kobiet.

twittertwitter

Protest w Warszawie. Jakie działania podjęła policja?



W czasie trwania protestu policja również opisywała prowadzone działania. „Aleje Ujazdowskie zostały zablokowane przez grupę osób. Do protestujących kierowane są komunikaty o zachowanie zgodne z prawem. Ponadto rozmowy prowadzą policjanci Zespołu Antykonfliktowego Policji” – przekazała warszawska policja na Twitterze.

„Z uwagi na brak reakcji ze strony protestujących oraz dalsze łamanie prawa podjęte zostały czynności legitymowania. W związku z naszymi działaniami stosowne komunikaty zostały skierowane m.in. do posłów, senatorów, dziennikarzy i przedstawicieli mediów” – czytamy dalej.

W kolejnym wpisie na Twitterze policja poinformowała, że jedna osoba została zatrzymana. „Policjanci, podejmując legitymowanie, informują o podstawie prawnej i faktycznej czynności. W przypadku odmowy podania danych osoba zostanie zatrzymane na podstawie art. 45 par 1 kpow. Jedna osoba została zatrzymana za znieważenie policjanta” – podano.

twitterCzytaj też:

Trzaskowski dostał wezwanie na policję. „To pokazuje, w którą stronę zmierza państwo PiS”