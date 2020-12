Wotum nieufności dla Kaczyńskiego. Lider PiS „wstrzymał się”, ciekawa lista niegłosujących

W środę wieczorem (9 grudnia) Sejm głosował nad wnioskiem o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata, w której zarzucano prezesowi PiS podburzanie społecznych nastrojów w trakcie pandemii, a także grożenie wetem unijnego budżetu.

Z kolei sam Kaczyński bronił się takimi słowami: Ogromna większość tego, co zostało powiedziane, to pomieszanie absurdów, kłamstw, ale bardzo często projekcji własnych osobowości, mentalności na kogoś innego. Tak się złożyło, że ja się tym człowiekiem stałem. Jesteśmy z zupełnie innego świata. Wy, najwyraźniej, nie jesteście w stanie tego zrozumieć, tego, że ktoś naprawdę potrafi kierować się interesami Polski, a nie swojej grupy.

W obronie wicepremiera stanął również premier Mateusz Morawiecki: – Ten wniosek to nie jest tak naprawdę wniosek o odwołanie, to próba dezawuowania pewnej wizji Polski, którą prezes Jarosław Kaczyński proponuje. Wasza postawa świadczy o tym, że jesteście opozycją totalną i zewnętrzną wobec polskich interesów, racji stanu. Wizja Polski premiera Jarosława Kaczyńskiego to wizja, która stawia polską rację stanu na pierwszym miejscu, a wasza wizja jest wizją bardzo wielu błędów, przeinaczeń, patologii i niedoskonałości w czasach III RP – przekonywał.

Jak głosowali posłowie?

Wniosek o wotum nieufności upadł dzięki 233 głosom, z czego 232 to głosy polityków PiS, a jeden to głos polityka Koalicji Obywatelskiej Tadeusza Aziewicza. Jak tłumaczył później poseł Aziewicz, podczas głosowania doszło do omyłkowego poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Z kolei wniosek poparło 216 posłów opozycji – 133 z Koalicji Obywatelskiej, 48 z Lewicy, 23 z Koalicji Polskiej, 10 z Konfederacji oraz 2 posłów niezrzeszonych: Hanna Gill-Piątek i Ryszard Galla.

Od głosu wstrzymał się tylko Jarosław Kaczyński. Aż dziesięcioro parlamentarzystów nie wzięło udziału w głosowaniu. Z klubu PiS był to słynący z krytyki rządu poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz, z Koalicji Polskiej – Zbigniew Ziejewski, z Konfederacji – Grzegorz Braun oraz siedmioro posłów niezrzeszonych: Lech Kołakowski, który niedawno odszedł z PiS i posłowie z Kukiz'15: Agnieszka Ścigaj, Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Stanisław Tyszka oraz Stanisław Żuk.

