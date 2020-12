Janusz Kowalski odgryzł się Emilewicz: Może nie wie, co to są „konkluzje”

Może minister sprawiedliwości nie przeczytał dokładnie konkluzji – komentowała w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 posłanka z klubu PiS Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do negocjacji nad kształtem unijnego budżetu. Do słów Emilewicz odniósł się poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. „Może Jadwiga Emilewicz nie wie, co to są „konkluzje” Rady Europejskiej” – odgryzł się.