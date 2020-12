Biskup Ignacy Dec broni Rydzyka. Winą obarcza „lewicowo-liberalne” media

Przypomnijmy, że w sobotę 5 grudnia w Toruniu świętowano 29. urodziny Radia Maryja. Uroczystość nie przeszła bez echa. Podczas mszy zgromadziło się więcej osób, niż przewidują przepisy sanitarne. Niektóre osoby nie miały maseczek, nie zachowywano także należytych odstępów. Podczas mszy swoje wystąpienia mieli również politycy – minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, czy też szef resortu obrony Mariusz Błaszczak.

Największe kontrowersje wzbudziła jednak przemowa o. Tadeusza Rydzyka. Redemptorysta podzielił się refleksją na temat współczesnego chrześcijaństwa.

Co powiedział Tadeusz Rydzyk?

– Wszystko się teraz pokręciło i my się trzęsiemy. Myślę, że w Kościele powinniśmy się nie bać i upominać o sprawiedliwość – stwierdził Rydzyk podczas przemówienia. – Katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą za to odpowiedzialni. Za to kamienowanie słowami. A teraz zwłaszcza te filmy, te filmidła. Jeszcze niektórzy to nazywają „dokument”. To jest manipulacja, bo to nie jest żaden dokument. To jest oszczerstwo, dopóki mi nie udowodnią – mówił, odnosząc się do dokumentów braci Sekielskich i reportażu TVN24.

– Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się. I w Kościele się nie dajmy. To że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – stwierdził duchowny.

Rydzyk stanął również w obronie oskarżanego o ukrywanie pedofilii w Kościele biskupa Edwarda Janiaka, nazywając go „współczesnym męczennikiem”. – Nie patrzą na nic. Ksiądz biskup Janiak na raka choruje i ma walczyć z tym wszystkim? To go szybciej rak zje. Ilu takich jest? Ilu biskupów już zabili w Polsce? – pytał redemptorysta.

Bp Ignacy Dec broni wypowiedzi Tadeusza Rydzyka

Słowa Tadeusza Rydzyka spotkały się z falą krytyki. Wyjaśnień zażądał nawet prymas abp Wojciech Polak, a administrator apostolski diecezji kaliskiej abp Grzegorz Ryś przeprosił za słowa redemptorysty. Oświadczenie z przeprosinami zamieścił również sam Tadeusz Rydzyk.

Jak się jednak okazuje, pojawiło się również słowo wsparcia dla Rydzyka. Senior diecezji świdnickiej bp Ignacy Dec w wywiadzie z „Naszym Dziennikiem” uznał wypowiedź duchownego za zmanipulowaną.

„Kto słucha wypowiedzi dyrektora Radia Maryja na antenie, ten wie, że ani on, ani całe środowisko Radia Maryja nie broni żadnych grzesznych zachowań, tym bardziej w Kościele. Spontaniczna wypowiedź, obarczona skrótami myślowymi, została powielona i jest przedstawiana w nieprawdziwym świetle. Nieprzychylne media pokazały nawet skrót tej wypowiedzi, a po niej oklaski, których nie było” – powiedział bp Dec.

„My jednak podkreślamy, że potępić należy czyny, a nie – jak czynią to liberalne media. Dla mediów lewicowo- liberalnych każda okazja jest dobra, by uderzyć w Kościół” – dodał.

Czytaj też:

Lech Wałęsa o Rydzyku: Opanował go szatan. Trzeba go poddać egzorcyzmom