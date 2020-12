„Przekaz dnia” Konfederacji w rękach PSL. Wymiana zdań na Twitterze

W notatce zatytułowanej „przekaz dnia” i opatrzonej datą 10 grudnia 2020 roku czytamy, że „PiS dzieli samorządy na swoje i antypisowskie”. W pięciu punktach znalazły się najważniejsze argumenty świadczące, zdaniem Konfederacji, o prawdziwości tej tezy.

Jak czytamy: Przy rozdysponowywaniu pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych pominięto m.in. Warszawę, Łódź, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Białystok, Sopot, Gdynię, Poznań, Płock, Opole, Elbląg, Ełk, czy Olsztyn. We wszystkich tych miastach nie rządzi PiS.

„Mateusz Morawiecki i spółka dostali buławę w postaci dostępu do państwowego sejfu, którą można wymachiwać na lewo i prawo. Rządzą nami ludzie niedojrzali emocjonalnie, którzy podziały polityczne stawiają ponad dobro obywateli” – grzmi Konfederacja.

Notatka znalazła się w rękach PSL

„Przekaz dnia” trafił jednak w niepowołane ręce. Miłosz Motyka, rzecznik PSL i prezes Forum Młodych Ludowców zamieścił dokument polityków Konfederacji na Twitterze, dodając ironiczny komentarz.

Do wpisu szybko odnieśli się politycy wywołani do odpowiedzi. „To już wiem dlaczego wasz pracownik tak się czaił podczas naszej konferencji prasowej i gdzie zniknęły nasze notatki. Chciałem go zapytać czy przypadkiem nam nie zabrał, ale szybko uciekł. Często zostawiam torbę i telefon na tym stoliku podczas konferencji. Teraz nie będę” – napisał Jakub Kulesza.

„Miłosz, jak chcecie to możemy Wam też udostępniać rekomendacje do glosowań. Z pewnością Polska nie będzie stratna” – dodał z kolei Michał Urbaniak.

