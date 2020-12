Samuel Pereira nie będzie już robił zakupów w Reserved. Zaskakujący wpis dziennikarza TVP

Samuel Pereira przekazał za pośrednictwem Facebooka, że nie zamierza dłużej robić zakupów w sklepach sieci Reserved, które należą do polskiej spółki LPP. „Niecały miesiąc temu zrobiłem tam zakupy na ponad 560 zł i planowałem w przyszłym tygodniu zrobić kolejne (świąteczne prezenty). Dziś zostałem przez firmę Reserved zmuszony do zaprzestania korzystania z jej produktów i nie zostawiania już pieniędzy w jej sklepach” - stwierdził dziennikarz TVP.

Pereira: Reserved dołączył do „Wy*****alać”?

Jak się okazuje, Samuela Pereirę oburzył fakt, iż w ofercie ubranek dla dzieci marki Reserved można znaleźć szary sweterek z nadrukiem czarnej błyskawicy, a także czarne spodenki dresowe w czerwone błyskawice. Skojarzył to z symbolem Strajku Kobiet. „Reserved dołączył do »Wy*****alać«? Jestem ojcem dwójki dzieci, uważam że życie dziecka jest równe życiu dorosłego i dzieci mają takie same prawa do życia, jak dorośli, co gwarantuje im Konstytucja RP. Nie widzę powodu dla którego człowiek w imię swojej wygody miał prawo zabijać drugiego, bo jest »gorszy«, tj. chory. Jako ludzie cywilizowani powinniśmy wiedzieć, że człowiek mniejszy, bezbronny, chory nie jest gorszy. Reserved najwidoczniej uważa inaczej” - ocenił. Dziennikarz dodał, że zanim został tatą również uważał, że dzieci chore mają takie samo prawo do życia jak zdrowe.

facebook

Co na to Reserved?

Marka odzieżowa nie pozostawiła wpisu Samuela Pereiry bez odpowiedzi. „Szanowny Panie, dziękujemy za opinię. Kolekcja dziecięca, którą pan opisuje jest u nas dostępna w różnych wariantach kolorystycznych od 2018 roku. Pozdrawiamy, Reserve”d - napisał przedstawiciel sklepu w jednym z komentarzy pod postem dziennikarza TVP.

Strajk Kobiet. Co oznacz błyskawica?

Jednym z najpopularniejszych symboli Strajku Kobiet jest czerwona błyskawica. Została ona stworzona przez Olę Jasionowską, graficzkę współpracującą z OSK. Od początku pandemii błyskawica często pojawia się na maseczce noszonej przez kobiety. Graficzka tłumaczyła znaczenie symbolu w rozmowie z „Newsweekiem”. – Odwoływałam się do symbolu ostrzeżenia i był to zabieg mocno graficzny. Czerwona błyskawica miała kontrastować ze statycznym profilem kobiety, którą narysowałam na plakacie. Z drugiej strony, zależało mi, by plakat nie był drastyczny, chciałam uniknąć wszelkich nawiązań do krwi. – wyjaśniła Jasionowska dodając, że piorun pojawiający się na plakatach miał mówić wprost: uważaj, ostrzegamy, nie zgadzamy się na odbieranie kobietom ich podstawowych praw.