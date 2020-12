Mówił „weto albo śmierć”. Jak porozumienie ws. budżetu UE skomentował Janusz Kowalski?

Negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy zakończyły się sukcesem. Państwom członkowskim udało się dojść do porozumienia. „Mamy porozumienie ws. budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Teraz możemy rozpocząć jego wdrażanie i odbudowę naszej gospodarki. Ten przełomowy pakiet naprawczy przyspieszy zieloną i cyfrową transformację” – przekazał za pośrednictwem Twittera szefa Rady Europejskiej Charles Michel.

Oznacza to, że ani Polska ani Węgry nie zdecydowały się na zgłoszenie weta. Jeszcze w trakcie negocjacji posłowie Solidarnej Polski wypowiadali się bardzo ostro na temat weta do unijnego budżetu. Zbigniew Ziobro twierdził m.in. że „pod pretekstem walki o praworządność, chce się doprowadzić do dominacji eurokratów”. Wspominał także o „utracie polskiej suwerenności i naruszaniu praworządności przez państwa członkowskie UE”. O krok dalej poszedł jeden z posłów SP - Janusz Kowalski - który zabłysnął w mediach społecznościowych hasłem „WETO albo ŚMIERĆ”. - To hasło-symbol polskiej suwerenności przed pomysłami niemieckich polityków i brukselskich eurokratów, którzy właśnie dzisiaj i w najbliższych godzinach, uderzają i w polską suwerenność, i w europejską praworządność - tłumaczył. Przekonywał, że „polską suwerennością się nie handluje, a weto jest jedynym i koniecznym rozwiązaniem, by uchronić Europę przed bezprawiem”.

Wielokropek Janusza Kowalskiego



Po ogłoszeniu przez Charlesa Michela, że państwom członkowskim udało się dojść do porozumienia, internauci oczekiwali na komentarz Janusza Kowalskiego. Poseł nie chciał jednak komentować decyzji o kompromisie. Na swoim profilu na Twitterze zamieścił jedynie wielokropek.

Do wpisu posła Solidarnej Polski odniosło się dwóch polityków Lewicy. „Janusz, z Veta powstałeś i w Veto się obrócisz” - napisał Krzysztof Śmiszek. „Mistrzu, przemów do nas, proszę” - dodał Tomasz Trela.

Jest porozumienie ws. budżetu UE. Ile pieniędzy otrzyma Polska?