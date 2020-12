Nowe informacje o próbie zamachu w Warszawie. „Policjanci na pewno by nie przeżyli”

W czwartek 11 grudnia stołeczna policja poinformowała o próbie zamachu na policjantów. „Doszło do usiłowania zabójstwa policjantów. Zatrzymany został 23-latek, który chciał zdetonować auto pod jednym z warszawskich komisariatów” – czytamy na Twitterze warszawskiej policji.

Była noc, zaczął wielokrotnie używać klaksonu. W ten sposób chciał ściągnąć w okolice auta jak najwięcej policjantów. Na całe szczęście nie doszło do eksplozji – relacjonowała policja szczegóły zdarzenia, do którego doszło w weekend

Policja informuje, że zabezpieczone w toku śledztwa materiały jednoznacznie wskazują, że 23-latek planował zabójstwo policjantów. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o jego areszcie na trzy mieisące.

Rzecznik KSP: Nie wiązałałbym próby detonacji z ostatnimi strajkami

Więcej informacji o sprawie przekazał w rozmowie z Polsat News nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Policjant przyznał, że zagrożenie dotyczyło nie tylko policjantów, ale także mieszkańców okolicznych bloków. – Siła rażenia materiałów wybuchowych dotyczyła kilkunastu metrów. Policjanci na pewno by nie przeżyli – przyznał Marczak.

Jak poinformował Marczak, wybuch zabiłby także samego 23-latka. Mężczyzna był wczesniej znany policji i notowany m.in. za rozboje. Rzecznik policji przekazał, że wypowiedzi mężczyzny wskazują, że jego czyn był motywowany nienawiścią do policjantów, ale nie uważa by było to związane z ostatnimi strajkami.

Czytaj też:

Wybuchy w polskich sklepach w Holandii. Policja szuka świadków