Ubranka Reserved w błyskawice oburzyły dziennikarza TVP. Teraz Samuel Pereira przeprasza

Przypomnijmy, w czwartek Samuel Pereira dodał na swojego Facebooka post, w którym wyraził oburzenie w związku z nadrukiem błyskawic na ubraniach, które pojawiły się w ofercie sklepu Reserved. Dziennikarz skojarzył symbol ze Strajkiem Kobiet. „Reserved dołączył do »Wy*****alać«? Jestem ojcem dwójki dzieci, uważam że życie dziecka jest równe życiu dorosłego i dzieci mają takie same prawa do życia, jak dorośli, co gwarantuje im Konstytucja RP. Nie widzę powodu dla którego człowiek w imię swojej wygody miał prawo zabijać drugiego, bo jest »gorszy«, tj. chory. Jako ludzie cywilizowani powinniśmy wiedzieć, że człowiek mniejszy, bezbronny, chory nie jest gorszy. Reserved najwidoczniej uważa inaczej” – napisał.

Pereira przeprasza za pomyłkę

Jak się okazało, wnioski Pereiry nie miały związku z rzeczywistością. Sieć sklepów postanowiła odpowiedzieć na jego komentarz podkreślając, że kolekcja z błyskawicami istnieje w ofercie od 2018 roku. Po jakimś czasie do sprawy odniósł się także sam dziennikarz. „Otrzymałem dodatkową informację, która każe mi przyznać się do błędu. Kolekcja Reserved z błyskawicami nie została stworzona i wypuszczona do sprzedaży w związku, czy w ramach poparcia środowisk proaborcyjnych” – napisał. „Za pomyłkę przepraszam i post kasuję. Miłego wieczoru” – dodał.

