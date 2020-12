Rośnie nowy lider? „Hołownia może czerpać ze słabości PiS i opozycji”

W ostatnich tygodniach sondaże wyglądają bardzo obiecująco dla Szymona Hołowni. Jego ruch Polska 2050 może liczyć na dwucyfrowy wynik. W najnowszym (9 grudnia) sondażu Social Changes dla serwisu wPolityce.pl. ugrupowanie zdobywa aż 22 proc. głosów.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił na antenie Radia Zet, że wynik Hołowni jest imponujący i daje szansę na skuteczną walkę w wyborach parlamentarnych. Jak jednak dodał, nie spodziewa się on przyspieszonych wyborów, a raczej daty wynikającej z wyborczego kalendarza, czyli roku 2023. – Nie wykluczam, że będą przyspieszone wybory, ale jeżeli tak, to na zasadach PiS-u. Może uznają, że kryzys uderzy za mocno i będą woleli przyspieszyć, żeby jeszcze mieć szansę na wygraną – powiedział Kwaśniewski.

Dopytywany, czy Szymon Hołownia wybija się na lidera opozycji, Kwaśniewski przyznał, że „pozycji brakuje lidera, a Hołownia może symbolizować pozytywną aurę”. – Rafał Trzaskowski powinien nim być, bo ma do tego wszelkie przymioty, ale on musi pracować dla Warszawy i to nie jest łatwe, żeby połączyć te działania. Szymon Hołownia może więc czerpać ze słabości PiS i opozycji i on to robi – dodał.

