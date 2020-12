Billboardy pro-life w wielu miastach Polski. Wpadka organizatorów

Billbordy, o których mowa, pojawiają się na polskich ulicach już od końca listopada. Widać na nich łono kobiety w kształcie serca, a w środku nienarodzone dziecko. Grafika ma na celu promowanie postaw pro-life. Plakaty pojawiające się w czasie, kiedy przez Polskę przetacza się Strajk Kobiet, zostały uznane za akcję wymierzoną w wolny wybór w kwestii przerywania ciąży, o jaki domagają się protestujące.

Autorka grafiki zaskoczona wykorzystaniem swojego dzieła

Jak się jednak okazało, organizatorzy zaliczyli wpadkę. Grafika wykorzystana na billboardach została zakupiona w ramach subskrypcji. Autorka nie miała jednak pojęcia, że jej dzieło wykorzystuje się w celu promocji postaw pro-life i jak wytłumaczyła na Instagramie, sama jest zwolenniczką możliwości podejmowania samodzielnych decyzji przez kobiety.

„Zdecydowanie nie zgadzam się z taką ideą. Ten obraz miał wyrażać radość macierzyństwa, ale nie macierzyństwa wymuszonego, w którym nie możemy mówić o żadnej miłości i radości” – pisze na Instagramie rosyjska artystka Katrine Glazkova. „Gdyby takie zakazy zaczęły obowiązywać w moim kraju (co, jak sadzę, może się zdarzyć), zaczęłabym działać, aby to zmienić (...) Czy to znowu średniowiecze?” – dodaje.

Wpadkę organizatorów zauważył facebookowy fanpage „Beka z młodej sztuki”. „Niezłą ironią losu jest, że największa polska kampania graficzna od wielu lat, która pochłonęła setki tysięcy złotych jest de facto ilustracją autorstwa kobiety, która publicznie opowiada się przeciw ekstremistycznej ideologii, w którą została nieświadomie włączona” – czytamy na profilu.

