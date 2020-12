George Soros: Merkel poddała się polsko-węgierskiemu szantażowi

„Project Syndicate” zamieścił artykuł autorstwa Georga Sorosa, w którym czytamy jego analizę na temat czwartkowych (10 grudnia) negocjacji unijnych. Zdaniem miliardera, postawa krajów Unii względem Polski i Węgier jest zbyt delikatna.

Soros przekonuje, że „kanclerz Angela Merkel poddała się polsko-węgierskiemu szantażowi”, choć powinna, „sprawdzić blef w sprawie weta”. Miliarder pochyla się mocniej na zapisach zawartego kompromisu i twierdzi, że to rozwiązanie korzystne szczególnie dla premiera Węgier Victora Orbana. Rozmywa on bowiem zasady powiązania wypłacania funduszy z przestrzeganiem praworządności i odkłada działanie mechanizmu do okresu po węgierskich wyborach w 2022 roku, co miało być głównym celem Orbana – pisze Soros.

George Soros: Orban ukradł i sprzeniewierzył ogromne sumy

George Soros przekonuje także, że Orbanowi taka metoda się opłaca, ponieważ „ukradł i sprzeniewierzył ogromne sumy w trakcie swoich rządów, w tym z funduszy unijnych”. Miliarder zauważa także, że negocjacje te prowadzone były nie tyle między Merkel, Morawieckim i Orbanem, co Merkel, Orbanem i Kaczyńskim.

George Soros to amerykański miliarder pochodzenia węgiersko-żydowskiego. Urodził się i mieszkał na Węgrzech do 1946 roku, następnie swoje losy związał z Wielką Brytanią, aż w końcu w latach 50. ubiegłego wieku wyemigrował do USA. Swojej fortuny dorobił się m.in. inwestując na giełdzie.

