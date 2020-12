Morawiecki odpowiedział Ziobrze. Przytoczył słowa Reagana

W trakcie wspólnej konferencji po zakończeniu negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy, Mateusz Morawiecki podkreślił, że są one wielkim sukcesem Polski oraz Węgier. - Mamy dużo mocniejsze gwarancje niż mieliśmy dwa tygodnie temu, to jest efekt negocjacji - mówił polski premier. W dokumencie stwierdzono m.in. że mechanizm praworządnościowy będzie obiektywny i sprawiedliwy. Znalazła się tam również gwarancja, że traktatowe kompetencje państw członkowskich nie będą naruszane, a mechanizm warunkowości odnosi się wyłącznie do ochrony unijnego budżetu przed np. nadużyciami korupcyjnymi czy konfliktem interesu.

– Mamy budżet razem z funduszem odbudowy, czyli duże środki inwestycyjne. To 770 mld dla Polski. Dzięki wcześniejszym negocjacjom doszło do porozumienia, które zaakceptowało wszystkie nasze warunki. Jestem zadowolony z ustaleń szczytu. Oczekujemy, że Komisja Europejska w bardzo niedługim czasie zapisy przełoży na konkretne wytyczne, które będzie stosowała – podkreślił premier na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Szef rządu odniósł się także do słów Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości stwierdził, że przyjęcie rozporządzenia łączącego budżet z ideologią to zgoda na uzależnienie się od politycznych zachcianek europejskiego establishmentu. W jego ocenie zgoda na kompromis jest błędem ze strony Polski.

Morawiecki: Nie warto szukać nowego koalicjanta

– Nie warto szukać nowego koalicjanta. Warto rozmawiać, warto się dogadywać. Warto wierzyć w to, że mimo że kogoś tam poniosą emocje raz czy drugi, to nie jest to koniec świata. Jakbym się miał obrażać na wszystko, co ktoś napisze na mój, nasz temat, to przecież trudno byłoby prowadzić jakiekolwiek rzeczywiste, realne działania. Sposób, jaki pokazaliśmy jako kierownictwo PiS, że potrafimy odnaleźć drogę środka, co jest najlepsze dla polskich interesów, zabezpiecza nas jednocześnie w najlepszy możliwy sposób. To jest sztuka tu w Brukseli wypracować takie rozwiązanie, które nas w najlepszy możliwy sposób zabezpiecza. Wierzę, że to się właśnie stało. Nie ma się co obrażać na słowa. Trzeba w pocie czoła pracować dla dobra spraw – stwierdził szef rządu.

Premier do Ziobry: Jest tak wiele spraw, które nas łączą

Według Morawieckiego Zjednoczona Prawica jest ugrupowaniem, jak mawiał Ronald Reagan, dużego namiotu. – Mamy różne grupy, które mają prawo mieć swoje własne poglądy na różne tematy, także zasadnicze. Chociażby ostatnio widzieliśmy to w kontekście aborcji, czy ustawy o zwierzętach. Szanuję naszych wszystkich współpracowników, partnerów. Mam głęboką nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Jest tak wiele spraw, które nas łączą. Jest tak wiele tematów, które warto dalej zmieniać dla dobra Polski, że sądzę, że tutaj to porozumienie jak najbardziej jest możliwe – ocenił.

