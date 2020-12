Macierewicz krytyczny wobec kompromisu UE. „Droga do likwidacji niepodległości, zamach stanu”

W wideo felietonie dla Telewizji Trwam Antoni Macierewicz stwierdził, że rozporządzenie łączące wypłatę środków z unijnego budżetu z przestrzeganiem przez poszczególne państwa zasady praworządności, to zamach stanu. – To rozporządzenie likwiduje prawodawstwo polskie, ono może je zlikwidować i uzależnić od coraz bardziej rozpowszechniającej się ideologii bezprawia i postmarksistowskiej, jaka opanowała Unię Europejską. To rozporządzenie niszczy także dotychczasową strukturę prawną UE. Ono jest swoistym zamachem stanu – przekonywał były minister obrony narodowej. Według polityka Prawa i Sprawiedliwości zgoda na coś takiego otwiera drogę do likwidacji polskiej niepodległości. – Nawet wtedy, gdy jest ona obwarowana przyrzeczeniami kanclerz Merkel, która tak jak kiedyś caryca Katarzyna, deklaruje, że jest to dla dobra Polski – stwierdził.

Macierewicz: Inne europejskie państwa czerpią olbrzymie zyski na terytorium Polski

W opinii Macierewicza rozporządzenie będzie miało daleko idące konsekwencje prawne i finansowe. – Rozporządzenie rozstrzyga nie tylko o niepodległości Polski, co dla nas jest najważniejsze, bo determinuje, jaki ma być kształt prawa oraz jaki będzie kształt ewentualnej możliwości wykorzystywania pieniędzy, jakie Polsce się należą z Unii Europejskiej – tłumaczył. Polityk PiS powiedział, że „w jego opinii inne europejskie państwa czerpią olbrzymie zyski na terytorium Polski działając na niekorzyść naszego kraju”. – Środki są w zamian za ustępstwa, jakie przed laty popełniliśmy, zrealizowaliśmy i nadal realizujemy, ograniczając naszą wytwórczość, produkcję, dając zarobić gigantyczne pieniądze niemieckim, francuskim, holenderskim przedsiębiorstwom i różnym innym, które wywożą z naszego kraju olbrzymie fundusze przekraczające to, co otrzymujemy z Unii Europejskiej, choć do UE także wpłacamy pieniądze – wyjaśnił.

Sukces negocjacji w UE



Negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy zakończyły się sukcesem. Państwom członkowskim udało się dojść do porozumienia. Oznacza to, że ani Polska ani Węgry nie zdecydowały się na zgłoszenie weta. „Mamy porozumienie ws. budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Teraz możemy rozpocząć jego wdrażanie i odbudowę naszej gospodarki. Ten przełomowy pakiet naprawczy przyspieszy zieloną i cyfrową transformację” – przekazał za pośrednictwem Twittera szefa Rady Europejskiej Charles Michel.

W trakcie wspólnej konferencji po zakończeniu negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy, Mateusz Morawiecki podkreślił, że są one wielkim sukcesem Polski oraz Węgier. – Mamy dużo mocniejsze gwarancje niż mieliśmy dwa tygodnie temu, to jest efekt negocjacji – mówił polski premier.