Kaczyński o kompromisie UE: Dostaliśmy szablę, którą będziemy mogli bronić polskiej suwerenności

– Zrobiliśmy wszystko, żeby obronić polską suwerenność. Dzisiaj jest ona lepiej chroniona niż przed porozumieniem. Dostaliśmy szablę, którą będziemy mogli bronić polskiej suwerenności. Powiem zupełnie szczerze, że udało się zdobyć wszystko, co tylko było teraz do zdobycia możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz Wspólnoty, a z drugiej wzmocnić polski budżet, polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy – powiedział w rozmowie z „Gazetą Polską” i Telewizją Republika Jarosław Kaczyński komentując kompromis, który udało się osiągnąć podczas negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy.

Jednocześnie wicepremier stwierdził, że wierzy w zdrowy rozsądek koalicjantów PiS. O dalszych losach przyjętych na szczycie UE rozwiązań zadecydują bowiem parlamenty krajowe. – Bez tego rządu nie da się użyć narzędzi do obrony suwerenności – powiedział. Pytany o krytyczne komentarze na ten temat Solidarnej Polski, która domagała się całkowitej rezygnacji z mechanizmu warunkowości stwierdził, że „niestety wszyscy, którzy tę opinię formułują, zdają się nie rozumieć, iż nawet gdyby ten mechanizm został wykreślony, cofnięty, to za kilka miesięcy mógłby zostać wprowadzony ponownie i wówczas nie mielibyśmy żadnej możliwości zablokowania go”. – Przypominam, że wystarczyłaby do tego większość kwalifikowana, a ta by się znalazła. Jeszcze raz powtarzam – to, co udało się wynegocjować, w najwyższym możliwym stopniu zabezpiecza nasze interesy. Ktoś oczywiście mógłby powiedzieć, że gdyby jednak później przeforsowano ten mechanizm, kłamstwo widoczne byłoby jak na dłoni. Ale co to dla nas za interes? Co to za odkrycie, iż w ramach Unii dochodzi do oszukiwania partnerów negocjacyjnych? – wyjaśnił.

Sukces negocjacji w UE



Negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy zakończyły się sukcesem. Państwom członkowskim udało się dojść do porozumienia. Oznacza to, że ani Polska ani Węgry nie zdecydowały się na zgłoszenie weta. „Mamy porozumienie ws. budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Teraz możemy rozpocząć jego wdrażanie i odbudowę naszej gospodarki. Ten przełomowy pakiet naprawczy przyspieszy zieloną i cyfrową transformację” – przekazał za pośrednictwem Twittera szefa Rady Europejskiej Charles Michel.

twitter

W trakcie wspólnej konferencji po zakończeniu negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy, Mateusz Morawiecki podkreślił, że są one wielkim sukcesem Polski oraz Węgier. – Mamy dużo mocniejsze gwarancje niż mieliśmy dwa tygodnie temu, to jest efekt negocjacji – mówił polski premier.

Czytaj też:

Macierewicz krytyczny wobec kompromisu UE. „Droga do likwidacji niepodległości, zamach stanu”