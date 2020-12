Ponad 8 tys. zespołów chce szczepić Polaków. „Minimalna wydolność – 3,4 mln szczepień miesięcznie”

W sobotę o godzinie 10 upłynął termin zgłaszania opinii, uwag i propozycji do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Po godz. 13 odbyła się konferencja szefa KPRM i ministra zdrowia, w trakcie której przedstawiciele rządu podsumowali dotychczasowe postępy w pracach nad programem.

Narodowy Program Szczepień. Ponad 8 tys. zgłoszeń

Jak przekazał Michał Dworczyk, do udziału w nim zgłosiło się 8 tys. 319 zespołów, których kandydatury będą teraz analizowane. Patrząc na ich deklaracje, możliwe będzie wykonywanie 3,4 mln szczepień miesięcznie – wskazał szef KPRM. – To nie jest żadna gwarancja, to jest zakładana wydajność systemu na podstawie zgłoszeń – zaznaczył szef KPRM. Dodał, że teraz Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przeanalizuje zgłoszenia między innymi pod kątem tego, jak równomiernie "pokrywają" one Polskę. – Naszym celem jest stworzenie punktu szczepień w każdej gminie – zaznaczył Dworczyk.

Mapa punktów szczepień

Mapa punktów szczepień ma zostać zaprezentowana 15 lub 16 grudnia. Ze słów szefa KPRM wynika jednak, że będzie ona aktualizowana w miarę upływu czasu. – Do tego czasu podejmiemy decyzje o włączeniu szpitali tymczasowych jako punktów szczepień masowych. Ustalimy, które z nich zostaną włączone jako punkty szczepień masowych – mówił Dworczyk.

Minister zdrowi Adam Niedzielski wskazał, że pułap 3,4 mln szczepień miesięcznie to wskazanie „minimalnej wydolności” . –Wszystko wskazuje na to, że jak przyjadą szczepionki do Polski, które są nie tylko z firmy Pfizer, ale pozostałych producentów, to wtedy tak naprawdę ruszy cały system punktów szczepień – dodał Dworczyk.

Szczepienia w Polsce. Według zapowiedzi – minimum 3,4 mln miesięcznie

Szef KPRM przypomniał, że szczepionka Pfizera będzie wykorzystywana w szpitalach węzłowych. – Kiedy ruszą wszystkie punkty, będą już szczepionki również innych producentów – mówił.

Z kolei szef resortu zdrowia Adam Niedzielski również zaznaczył, że mniejsze podmioty miały możliwość zadeklarowania mniejszej liczby szczepionych pacjentów tygodniowo niż 180.

– Te 3,4 mln, które tutaj zaprezentowaliśmy, to jest suma zgłoszeń, które znajdowały się w deklaracjach, przy czym proszę pamiętać, że nasze oczekiwanie to było sformułowanie tzw. minimalnej, a nie maksymalnej wydolności, więc to też jest liczba, która powinna być interpretowana jako minimalna wydolność tego systemu – powiedział Niedzielski.