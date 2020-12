Warszawskie ścieki płyną już nowym rurociągiem. Ale Wody Polskie zgłaszają zastrzeżenia

„Z akończyliśmy prace nad nowym przewiertem pod Wisłą. Testujemy nowy kolektor, ścieki płyną już nim do oczyszczalni Czajka ” –poinformował Rafał Trzaskowski w poniedziałek 14 grudnia. „ Prace nad nowym przewiertem trwały 34 dni i zostały zakończone przed planowanym terminem. Nowy rurociąg liczy 792 metry, przebiega od 7 do 8 metrów pod dnem Wisły. Pod względem wykorzystanej technologii to najdłuższy tego typu przewiert w Polsce ” – dodał prezydent Warszawy w mediach społecznościowych.

Dzięki zakończeniu prac, wojsko może rozebrać most pontonowy, którym do tej pory były przesyłane ścieki z lewobrzeznej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, po tym jak 29 sierpnia dosżło do awarii starego kolektora, który obecnie nie nadaje się do użytku. „ Lada dzień wojsko rozbierze tymczasowy most pontonowy. Dziękuję żołnierzom, wodociągowcom i wszystkim służbom za dobrą współpracę ” – napisał Trzaskowski.

Otworzony rurociąg to nie koniec inwestycji. 23 grudnia planowane jest otwarcie ofert na budowę drugiej nitki nowego układu przesyłowego. Druga nitka kolektora ma być gotowa w 2022 r.

facebook

Nowy rurociąg pod Wisłą już działa. Wody Polskie zgłaszają zastrzeżenia

Przemysław Daca, prezes państwowej instytucji Wody Polskie w rozmowie z portalem tvp.info twierdzi, że są poważne wątpliwości co do wydolności i legalności rurociągu pod Wisłą. Jego zdaniem nowy rurociąg powstał bez odpowiednich pozwoleń. O sprawie miała zostać zawiadomiona prokuratura.

Daca zgłasza także zastrzeżenia ws. przepustowości nowej nitki rurociągu. – Ta jedna nitka rurociągu o średnicy 1,2 m ma swoją przepustowość teoretyczną 3,5 metra sześc. na sekundę, to za mało, zdecydowanie. Już w październiku z raportów wynikało, że w bezdeszczowych warunkach ta wartość została przekroczona wiele razy. Kiedy mówimy o roztopach śniegu, to wtedy mamy do czynienia z około 8 m sześć. na sek. Czyli to, czego nie złapie ta rura powyżej 3 m sześc., nadal będzie leciało do Wisły przelewem burzowym; to nie załatwia sprawy – tłumaczy na łamach portalu tvp.info Daca. Zgodnie z oceną Wód Polskich, wartość 3,5 m sześc. na sek. jest przekraczana 18 razy w miesiącu.

Czytaj też:

Trzaskowski dostał wezwanie na policję. Chodzi o wydarzenia z Chojnic