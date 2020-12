Lech Wałęsa ma kilka rad dla „walczącego następcy”. Pisze o „uaktualnieniu demokracji”

W najnowszym wpisie na Facebooku Lech Wałęsa zaproponował internautom, aby włączyli się do dyskusji i wyznał, że sam „nie może patrzeć na to, co się dzieje”. „Trzy razy stawałem na czele walki z systemem o system oparty na trójpodziale władz, w 1970 r. i w 1980 r. i w 1989 r”. – napisał były prezydent.

W dalszej części postu Lech Wałęsa w pięciu punktach opisał swoje rady dla „walczącego następcy”. „1. Przekonywać że jesteśmy w stanie tego dokonać w 6 do 12 miesięcy, jeśli będą zalecenia realizowane. 2. Zwycięstwo solidarności i rozwój techniczny zamknął epokę tamtych struktur i programów. Trzeba jak najszybciej wydyskutować poprawki pasujące do tych czasów prawie we wszystkich dziedzinach. Mamy nową epokę przy starych pomysłach struktur i programów” – wymieniał.

Lech Wałęsa pisze o „uaktualnieniu demokracji”

W kolejnym punkcie Lech Wałęsa poinformował, że należy „doprowadzić do uzyskania przyzwolenia suwerena do takich dążeń”. „Zaproponować zorganizowanie do zbierania podpisów w tym celu. Ilość zebranych podpisów zliczona da prawo do uzyskania ilość miejsc na listach wyborczych, Ilość zwycięska w wyborach da ilość miejsc w rządzeniu” – czytamy dalej.

Lech Wałęsa uważa również, że należy przygotować „rozwiązania i zabezpieczenia, aby podobne negatywne zdarzenia nie mogły zaistnieć” oraz w zespołach tematycznych należy przygotować i zaproponować „rozwiązania porządkujące-zabezpieczające”.

Na zakończenie były prezydent Polski zaznaczył, że „dyskusję, poszukiwania i porządkowanie należy rozpocząć od »Uaktualnienia DEMOKRACJI«”. „Między innymi dwa wprowadzone elementy do demokracji zdyscyplinują i zabezpieczą zachowania. A]. Tylko jedna kadencja z wyboru, przerwa i może być następna. B]. Każdego wybranego musi być roztropna możliwość odwołania” – napisał Lech Wałęsa.

