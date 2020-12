AGROunia wyrzuciła na ulicę martwą świnię. Jest zawiadomienie do prokuratury

W nocy z soboty na niedzielę na warszawskim Żoliborzu protestowali rolnicy zrzeszeni w ARGOunii. Głównym punktem nocnego happeningu było rozsypanie w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego żywności. Na ulicy Adama Mickiewicza wylądowały m.in. ziemniaki, jajka czy poćwiartowana wieprzowina. Obok tego umieszczono zakrwawioną martwą świnię w całości.

Demonstracja wywołała liczne komentarze osób krytykujących AGROunię za marnowanie żywności. Oburzenie wywołało użycie jako rekwizytu zabitego zwierzęcia. Do zarzutów po proteście odniósł się Michał Kołodziejczak, lider związku. Stowarzyszenie Otwarte Klatki skierowało w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Ustawa o ochronie zwierząt jasno wskazuje, że zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa i skór – mówi Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki, cytowany w komunikacie

Oburzenie akcją AGROunii. „Tucznik jako rekwizyt”

Rawicki podkreśla, że nie wiadomo, skąd pochodzi użyta podczas protestu świnia. – Nie wiemy kto dokonał uboju ani co stało się z jej ciałem po proteście. Nie ma prawa do zabijania zwierząt w celu wyrażenia swojej frustracji – tucznik został użyty jako rekwizyt i to nigdy nie powinno mieć miejsca – argumentował Rawicki.

W zawiadomieniu Otwarte Klatki uwzględniły też w zawiadomieniu możliwość zakłócenia spokoju i wywołania zgorszenia poprzez porzucenie ciała świni na ulicy.

