Nowy ranking zaufania do polityków. Zaskakujący wynik Donalda Tuska

Jak wynika z rankingu przygotowanego przez IBRiS na zlecenie Onetu, największym zaufaniem społecznym cieszy się prezydent Andrzej Duda (42,9 proc.). Tym samym, prezydent wraca na podium, które stracił w ubiegłym miesiącu. Na drugim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki z wynikiem 40,4 proc., a na trzecim lider Polski 2050 i były kandydat w wyborach prezydenckich Szymon Hołownia (40,1 proc.).

Wielki powrót Donalda Tuska

Na kolejnych miejscach znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (37,1 proc.) i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (34,5 proc.).

Co ciekawe, na szóstym miejscu rankingu pojawił się były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk, zdobywając 32,7 proc. wskazań. Jak zaznacza Onet, grudniowy wynik Tuska to wzrost o 9,2 pkt proc. względem poprzedniego badania i jednocześnie najlepszy wynik od stycznia, kiedy to notował 33,6 proc.

Komu nie ufają Polacy?

Z badania IBRiS wynika także, że największą nieufność wzbudza wicepremier i lider PiS Jarosław Kaczyński (63 proc.). Tuż za nim znalazł się minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro (59,2 proc.) oraz poseł Konfederacji i były kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak (54,3 proc.).

Badanie IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 11-12 grudnia metodą CATI na próbie 1100 osób.

