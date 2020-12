Co z ulicą im. Lecha Kaczyńskiego? Trzaskowski podziela zdanie radnych

Rafał Trzaskowski pojawił się w środę na antenie TVN24, a jednym z tematów rozmowy była jego przedwyborcza obietnica kiedy to zapowiadał nazwanie jednej z ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. – Rozmawiałem na ten temat z radnymi, to oni podejmują decyzje. Jasno mówili, że nie ma na to zgody w momencie, kiedy kobiety są bite pałkami na ulicach – podkreślił.

Ulica Marii i Lecha Kaczyńskich w Warszawie? Trzaskowski komentuje

Kontynuując ten temat włodarz stolicy zaznaczył, że obecnie „trzeba przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby ta władza zachowywała się w zupełnie inny sposób” . Dodał także, że zgadza się z radnymi, chociaż „decyzja, żeby Maria i Lech Kaczyńscy mieli ulicę w Warszawie jest słuszna” . – Ale podzielam podzielam diagnozę, że to nie jest dobry moment – podkreślił.

Dopytywany Trzaskowski wyjaśnił, że wspomniana ulica będzie nosiła imię Marii i Lecha Kaczyńskich, a on sam zaproponował, by taką nazwę nadano jednej z ulic przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Stwierdził przy tym, że „dzisiaj Lech Kaczyński jest czczony przez władzę i przez rząd z pogwałceniem prawa” . – Pomniki były stawiane z pogwałceniem prawa, tak samo jak zabrany nam został plac Piłsudskiego z pogwałceniem prawa – dodał zaznaczając, że decyzja o zmianie nazwy ulicy powinna być przyjęta w „spokojnym momencie, kiedy władza nie będzie represjonowała obywateli” .

Przypomnijmy, w środę 16 grudnia informowaliśmy, że Rafał Trzaskowski miał w planach wywiązać się z przedwyborczej obietnicy i nazwać imieniem Lecha Kaczyńskiego ulicę w Warszawie, ale przeciwko jego pomysłowi wystąpili stołeczni radni PO oraz wpływowi posłowie tego ugrupowania.

