Jest decyzja TSUE ws. Europejskich Nakazów Aresztowania. Polska wygrała z Holandią

W Polsce może dochodzić do nieprawidłowości w zakresie niezawisłości sądów, jednak nie może to być podstawą do odmawiana wykonywania każdego nakazu aresztowania wydanego przez ten kraj – tak streścić można wydane dziś orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, sąd rejonowy w Amsterdamie wrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi, gdy prokuratura holenderska zwróciła się do niego o wykonanie dwóch europejskich nakazów aresztowania wydanych przez dwa polskie sądy. W wydanym w czwartek 17 stycznia orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał, że istnieją informacje świadczące o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości sądów w Polsce. Oświadczył jednak, że nie stanowi to podstawy do odmowy wykonywania przez sądy innych krajów UE każdego europejskiego nakazu aresztowania przez sąd polski. Jednocześnie Trybunał podkreślił, że odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania należy, gdy istnieją „poważne i sprawdzone podstawy”, aby uznać, że osoba wobec której wydano ten nakaz będzie ze względu na nieprawidłowości polskiego systemu sądownictwa „narażona na rzeczywiste ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu”. twitterCzytaj też:

Prezydent Francji Emmanuel Macron zakażony koronawirusem. Miał kontakt z innymi politykami