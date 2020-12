„Łowcy cieni” zatrzymali 40-letniego Alberto C., członka włoskiej mafii

Akcja we Włoszech

W tym tygodniu przeprowadzono we Włoszech działania, podczas których zatrzymano 17 osób. Akcja realizowana przez Guardia di Finanza miała na celu rozbicie organizacji przestępczej zajmującej się dokonywaniem wymuszeń, lichwą, fałszerstwami przetargowymi, osobistą przemocą czy nielegalnym posiadaniem broni. 40-letni Alberto C. oskarżony jest o przynależność do grupy przestępczej o charakterze mafijnym, działającej w prowincji Katania (Sycylia). Z ustaleń włoskich śledczych wynika, że jest on wysoko postawionym członkiem w hierarchii grupy.

Zatrzymanie Alberto C.

Wszystko wskazywało na to, że w trakcie akcji Alberto C. przebywał na terenie Polski. W związku z tym za mężczyzną został wystawiony europejski nakaz aresztowania. Na jego podstawie i za pośrednictwem włoskiego oficera łącznikowego w Polsce, do działań włączyło się Centralne Biuro Śledcze Policji.

Policjanci z grupy tzw. „łowców cieni” CBŚP szybko ustalili, że poszukiwany podejrzany przebywa w Krakowie. W czwartek 40-latek został zatrzymany. W najbliższym czasie zostanie rozpoczęta procedura ekstradycyjna.

