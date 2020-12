Arłukowicz: Oczekuję od rządu zamknięcia kościołów w Wigilię

17 grudnia Adam Niedzielski przedstawił założenia tzw. kwarantanny narodowej, która ma obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia. W tym czasie zamknięte będą m.in. hotele oraz stoki narciarskie. Ponadto, rząd wprowadził ograniczenia w poruszaniu się w sylwestra między godziną 19 a 6 rano 1 stycznia. Decyzje rządu w rozmowie z Onetem skomentował Bartosz Arłukowicz. – Nie rozumiem nazewnictwa takich decyzji. Rząd słowem „narodowy” okrasza właściwie każde swoje działanie, ale tak naprawdę słowo „narodowy” nie ma nic wspólnego ze słowem "logika". Nie widzę żadnej logiki w działaniu rządu, tym razem ministra zdrowia, bo premier prawdopodobnie bał się wyjść i powiedzieć te wszystkie słowa – ocenił były szef resortu zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

Arłukowicz: Rząd z łatwością podejmuje decyzje o zamykaniu ulic

Polityk KO komentował m.in. kwestię ograniczeń w sylwestra. – Jeżeli minister zdrowia ogłasza, że będziemy mieli godzinę policyjną w sylwestra. To oczekuję od rządu podjęcia decyzji dużo ważniejszej i poważniejszej, a mianowicie zamknięcia kościołów w święta, szczególnie w Wigilię. Kiedy tysiące starszych ludzi, często spędzających święta samotnie, często w smutnym nastroju po prostu ruszy do kościołów na pasterkę. Rząd z łatwością podejmuje decyzje o zamykaniu ulic i przestrzeni publicznej w sylwestra, ale nie podejmuje decyzji o zamknięciu ulic wieczorem w Wigilię – ocenił. Arłukowicz przyznał, że rozumie osoby, które będą chciały pójść w święta na nabożeństwa. – Ja tych ludzi rozumiem. Są często sami, potrzebują wsparcia duchowego i kogoś, z kim mogą porozmawiać. Ale jeśli podejmujemy decyzję o tym, że zamykamy (a uważam, że trzecia fala pandemii się zbliża), to zamykamy także kościoły – podsumował.

Kwarantanna narodowa – nowe obostrzenia

W czwartek 17 grudnia Adam Niedzielski poinformował o wprowadzeniu nowych obostrzeń, które będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia. Oto nowe restrykcje ogłoszone przez rząd:

stoki narciarskie będą zamknięte

hotele będą otwarte tylko dla medyków oraz dla pracowników (tzw. hotele pracownicze)

w galeriach handlowych będą otwarte tylko wybrane sklepy

osoby wracające do Polski transportem zbiorowym muszą przebyć 10-dniową kwarantannę

zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową (od godz. 19 w czwartek 31 grudnia do godz. 6 rano następnego dnia)

zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

