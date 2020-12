Rozbrajająca szczerość Suskiego ws. kwarantanny narodowej. „Niech pani zapyta Polaków, czy...”

Marek Suski w rozmowie z TVN24 skomentował wprowadzenie od 28 grudnia do 17 stycznia kwarantanny narodowej w ramach której m.in. zamknięte będą hotele oraz stoki narciarskie. Warto przypomnieć, że na początku listopada Mateusz Morawiecki przedstawił progi etapów zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z nimi, kwarantanna narodowa miała zostać wprowadzona wówczas, gdy średnia liczba zachorowań na 100 tys. osób przez 7 dni będzie wynosiła 70-75. – Samo określenie narodowa kwarantanna jest określeniem nieco na wyrost. Mamy raczej do czynienia z przedłużeniem tego, co premier nazwał etapem solidarności z dołożeniem pewnych ograniczeń – mówił Radosław Fogiel.

O kwestie nazewnictwa dziennikarka TVN24 zapytał Marka Suskiego. – Różnie można to nazywać. My nazywamy to kwarantanną narodową, ale nazwa pochodzi od premiera – stwierdził. Polityk PiS zdradził również, dlaczego nowe obostrzenia będą obowiązywać dopiero po świętach Bożego Narodzenia. – Niech pani zapyta Polaków, czy chcieliby obostrzenia na święta – odparł Marek Suski.

Kwarantanna narodowa – nowe obostrzenia

W czwartek 17 grudnia Adam Niedzielski poinformował o wprowadzeniu nowych obostrzeń, które będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia. Oto nowe restrykcje ogłoszone przez rząd:

stoki narciarskie będą zamknięte

hotele będą otwarte tylko dla medyków oraz dla pracowników (tzw. hotele pracownicze)

w galeriach handlowych będą otwarte tylko wybrane sklepy

osoby wracające do Polski transportem zbiorowym muszą przebyć 10-dniową kwarantannę

zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową (od godz. 19 w czwartek 31 grudnia do godz. 6 rano następnego dnia)

zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

